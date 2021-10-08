淘寶買假貨再賣！2千多件仿冒品 侵權市值達2千5百萬元

20餘歲的王姓主嫌自109年3月份開始，從淘寶網上購入大量仿冒商標精品，再透過私人群組販售到娃娃機業者等通路，保二總隊刑大偵二隊今年3月循線查獲王在彰化縣北斗鎮的200坪倉庫及2千多件仿冒商標精品，侵權市值約2千5百萬元，警方全案依涉嫌違反商標法，移請彰化地檢署偵辦中。

據了解，王姓主嫌自109年3月開始，從中國大陸淘寶網購入LV、CHANEL、GUCCI等商標精品，品質相當粗糙，每件商品以40至150新台幣購入、再以50至200元售出，是以薄利多銷的低價策略吸引客群。

保二總隊刑大偵二隊表示，王嫌心思縝密，平時開設多個Facebook假帳號規避警方查緝，並到夾娃娃機、攤販等類型社團散佈購買資訊，嚴格過濾顧客後再加入自己開設的通訊軟體社團進行後續交易，目前得知的群組有5組，以每組社團上限為200人計算，預估顧客至少有1000人以上，甚至在彰化縣北斗鎮偏僻田野區，租下200坪的鐵皮大倉庫堆放商品，規模之大，連檢警到場搜索都感到相當驚訝。

保二總隊刑大偵二隊說明，此次承辦員警以批客身分與業者洽談業務並發展合作關係，在取得業者信任後進入到王姓主嫌位於彰化縣北斗鎮的200坪倉庫參觀，之後便向彰化地方法院聲請搜索票，查獲仿冒商標精品高達2千多件，侵權市值估算約新台幣2千5百萬元，營業額達新臺幣數百萬元，獲利數十萬，王姓主嫌在警方詢問後請回，全案於今年8月以涉嫌違反商標法移請彰化地檢署偵辦中。