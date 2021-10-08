快訊

20元麵線找到了！新北這家有大腸 在地26年沒漲過價

陳其邁組遊說團加上府院助攻 是靠哪一點打動台積？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淘寶買假貨再賣！2千多件仿冒品 侵權市值達2千5百萬元

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

20餘歲的王姓主嫌自109年3月份開始，從淘寶網上購入大量仿冒商標精品，再透過私人群組販售到娃娃機業者等通路，保二總隊刑大偵二隊今年3月循線查獲王在彰化縣北斗鎮的200坪倉庫及2千多件仿冒商標精品，侵權市值約2千5百萬元，警方全案依涉嫌違反商標法，移請彰化地檢署偵辦中。

據了解，王姓主嫌自109年3月開始，從中國大陸淘寶網購入LV、CHANEL、GUCCI等商標精品，品質相當粗糙，每件商品以40至150新台幣購入、再以50至200元售出，是以薄利多銷的低價策略吸引客群。

保二總隊刑大偵二隊表示，王嫌心思縝密，平時開設多個Facebook假帳號規避警方查緝，並到夾娃娃機、攤販等類型社團散佈購買資訊，嚴格過濾顧客後再加入自己開設的通訊軟體社團進行後續交易，目前得知的群組有5組，以每組社團上限為200人計算，預估顧客至少有1000人以上，甚至在彰化縣北斗鎮偏僻田野區，租下200坪的鐵皮大倉庫堆放商品，規模之大，連檢警到場搜索都感到相當驚訝。

保二總隊刑大偵二隊說明，此次承辦員警以批客身分與業者洽談業務並發展合作關係，在取得業者信任後進入到王姓主嫌位於彰化縣北斗鎮的200坪倉庫參觀，之後便向彰化地方法院聲請搜索票，查獲仿冒商標精品高達2千多件，侵權市值估算約新台幣2千5百萬元，營業額達新臺幣數百萬元，獲利數十萬，王姓主嫌在警方詢問後請回，全案於今年8月以涉嫌違反商標法移請彰化地檢署偵辦中。

警方表示，依據商標法規定，明知他人所為之近似商標商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金；另若藉由網際網路意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金，呼籲民眾千萬不要以身試法。

王姓主嫌從淘寶網上購入大量仿冒商標精品，再以低價售出給夾娃娃機業者、攤販商家或拍賣直播等通路，侵權市值估算約新台幣2千5百萬元。記者劉柏均／翻攝
王姓主嫌從淘寶網上購入大量仿冒商標精品，再以低價售出給夾娃娃機業者、攤販商家或拍賣直播等通路，侵權市值估算約新台幣2千5百萬元。記者劉柏均／翻攝

仿冒 淘寶

延伸閱讀

藝人用安博盒子看盜版引風波 刑事局聯手新北檢全抄了

新北市刑大天花板藏槍毒 檢方不起訴 原因是這個

王樂妍侵權被判6個月 藍又時：她已得了12年抄襲自由

奧斯汀商標遭侵權判賠504萬 為台灣智財樹立新里程碑

相關新聞

魏揚7人煽惑無罪遭撤銷 更一審改判公訴不受理理由出爐

台灣高等法院更一審審理太陽花學運「攻占行政院」案，今撤銷促轉會前主委楊翠兒子魏揚等7人被訴煽惑他人犯罪一審無罪判決，改判...

管教小孩情緒失控 她拿水管打到6歲男童手指骨折

桃園葉姓女子和同性伴侶扶養1名6歲男童，她平時負責管教小孩，卻只因對方不聽話、重複犯錯，竟持水管痛毆男童一頓，把他打到瘀...

司法界也瘋黑客松？法官：法律科技值得台灣法界關注

對於法律的印象是不是還停留在很古早的手工業，法官一個字一個字敲打出判決內容，一大疊厚厚的卷宗、一堆艱澀難懂的法律用語，尤其絕大部分民眾一想到判決，不管有沒有意願閱讀，令人馬上聯想到的就是長篇大論的萬言書，想到就令人卻步。

淘寶買假貨再賣！2千多件仿冒品 侵權市值達2千5百萬元

20餘歲的王姓主嫌自109年3月份開始，從淘寶網上購入大量仿冒商標精品，再透過私人群組販售到娃娃機業者等通路，保二總隊刑...

雪碧受訪自嘲「怕被潑硫酸」 林咚咚不忍了提告求償百萬

「情色教主」雪碧方祺媛，遭爆懷孕生子，公司老闆郭柏均進出月子中心，遭控當小三搶人夫。郭和妻子林咚咚結婚9年育有3子，因雪...

否認扮共諜 第一特務張超然：阿扁當總統我入民進黨

軍事情報局退役上校張超然被控接受中國廣東省國安廳對台情蒐人員吸收，違反國家安全法發展組織罪，台北地方法院今天開庭審理，張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。