藝人用安博盒子看盜版引風波 刑事局聯手新北檢全抄了

台灣安博公司負責人黃博詮，利用洪男、 徐男兩人充當人頭註冊為影視會員後，基於非法重製、非法公開傳輸之意，竊取影視訊號源檔案，提供給使用安博盒子的民眾觀看。新北地檢署昨天兵分8路搜索黃博詮住所等處查扣大量證物，並約談3人到案，訊後檢察官諭令黃博詮與洪男五萬交保，徐男無保請回。

某藝人因使用安博盒子觀看侵權奧運還高調PO網引發風波，刑事警察局主動出擊，向新北地檢署檢察官姜長志報請指揮由電信偵查大隊第一隊、保二總隊及新竹市第一分局共辦。經蒐證發現黃博詮等三人於今年8月至9月帕奧轉播期間，利用愛爾達等公司註冊會員身分，竊取緯來電視台、八大電視等74家公司影視訊號源檔案，再透過中繼機房將畫面提供給購買安博機上盒的使用者觀賞，以此方式非法重製、公開傳輸影視著作。

檢警昨天收網，兵分8路前往台灣安博公司、訊號中繼機房與黃博詮等三人住所，帶回大量證物並約談3人到案，直至今天凌晨偵訊結束，檢方認為黃博詮涉嫌重大，但無串共、逃亡之虞，諭令黃與洪兩人新台幣五萬交保，另名人頭則無保請回。