女被告在法庭內拍攝被制止 衝上審判台推傷法官被訴

台中地院刑事庭劉姓女法官7月間開庭審理傷害案件時，顏姓女被告突然拿出手機拍攝法庭電腦筆錄畫面，違反法庭內禁止錄影錄音的規定，經劉法官要求刪除所拍攝的筆錄畫面，沒想到顏女不予理會，反情緒控衝上審判台，涉嫌推傷劉法官，致劉左側手臂擦傷，經劉法官提起告訴，台中地檢署今天依妨害公務、傷害等罪將顏女起訴。

顏女否認妨害公務、傷害犯行，辯稱「我沒有推法官，我只是走上去，我不知道法官的傷如何造成，法官沒有撞到椅子」，但劉法官指述明確，以及證人吳、張的證詞，且有醫院診斷證明書，檢察官認顏女狡辯，予以起訴。

台中地院發言人行政庭長林源森表示，劉法官被推傷，所幸僅左手輕傷，傷勢並不嚴重，為防範類似案件發生，院方已請法警加強防範，加強安全措施。院方並呼籲前來開庭的民眾，遵守法庭內相關規定。

起訴書指出，顏女（35歲）於7月22日下午，在台中地院刑事第一法庭因案出庭，休庭時顏女持手機拍攝法庭內電腦中的筆錄畫面，經值勤的吳姓法警告訴劉姓女法官，劉法官於復庭後即依法命坐在訊區的顏女刪除所拍攝的筆錄畫面。