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展雲公司被控吸金百億 業務幹部5至20萬元交保

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

展雲公司董事長鍾克信被控與旗下業務，以投資墓地為標的，吸金逾百億元。台北地檢署昨指揮調查局新北市調處，兵分5路搜索並約談鍾的特助金開文、展雲財務長朱淦忠、銷售總經理于興華、行銷經理羅仕吉、襄理李珮瑄等5人，訊後各以5萬至20萬元不等金額交保。

鍾克信未到案。李珮瑄以5萬元交保、羅仕吉以7萬5000元交保、金開文以10萬元交保。朱淦忠、于興華各以20萬元交保。

檢調獲報，指展雲涉嫌自2012年至2016年間，透過召開投資說明會等方式，宣稱正著手總面積達42.79公頃的墓地開發計畫，開發利益高達10億美元，主打保證還本。

此外，還對外招攬投資位於新北市金山區仰佛大道上的「蓬萊陵園」等墓地，每單位至少投資金額10萬元。

檢調追查，業務聲稱投資每單位11.8萬元，4年後保證還本，可委由展雲以15.2萬元作為底價對外銷售，報酬率達28.8%，4年內如想更改投資標的，還可將款項改為投資靈骨塔、生前契約或牌位，直到因無力支付本利給投資人，案情曝光。

展雲公司董事長鍾克信被控與旗下業務，以投資墓地為標的，吸金逾百億元。台北地檢署昨指揮調查局新北市調處，兵分5路搜索並約談鍾的特助金開文、展雲財務長朱淦忠、銷售總經理于興華、行銷經理羅仕吉、襄理李珮瑄等5人。圖／本報資料照
展雲公司董事長鍾克信被控與旗下業務，以投資墓地為標的，吸金逾百億元。台北地檢署昨指揮調查局新北市調處，兵分5路搜索並約談鍾的特助金開文、展雲財務長朱淦忠、銷售總經理于興華、行銷經理羅仕吉、襄理李珮瑄等5人。圖／本報資料照

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