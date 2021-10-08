展雲公司被控吸金百億 業務幹部5至20萬元交保

展雲公司董事長鍾克信被控與旗下業務，以投資墓地為標的，吸金逾百億元。台北地檢署昨指揮調查局新北市調處，兵分5路搜索並約談鍾的特助金開文、展雲財務長朱淦忠、銷售總經理于興華、行銷經理羅仕吉、襄理李珮瑄等5人，訊後各以5萬至20萬元不等金額交保。

鍾克信未到案。李珮瑄以5萬元交保、羅仕吉以7萬5000元交保、金開文以10萬元交保。朱淦忠、于興華各以20萬元交保。

檢調獲報，指展雲涉嫌自2012年至2016年間，透過召開投資說明會等方式，宣稱正著手總面積達42.79公頃的墓地開發計畫，開發利益高達10億美元，主打保證還本。

此外，還對外招攬投資位於新北市金山區仰佛大道上的「蓬萊陵園」等墓地，每單位至少投資金額10萬元。