邀男同事聚餐喝酒趁機性侵 他賠2百萬獲緩刑

男子阿忠（化名）去年邀同事阿和（化名）到他家聚餐，阿和因喝酒不便駕車返家，留宿阿忠住處，2人同睡一床，阿忠見阿和不勝酒力熟睡，趁機性侵害被害人，經阿和報警處理，阿忠坦承犯行，與被害人達成調解，同意給付200萬元，並已依調解給付頭期款120萬元，餘款分期按月給付3萬5千元，台中地院依乘機性交罪將阿忠判刑 1年6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

合議庭審酌，阿忠利用與阿和及其他同事在家聚會飲用烈酒，被害人飲酒後不能駕車返家而留宿共寢一張床，被害人飲酒後熟睡、經阿忠觸碰下體驚醒後因害怕而仍裝熟睡不能抗拒下，乘機對被害人為猥褻、性交行為，致被害人身心受重創，阿忠犯後坦承犯行，已與告訴人達成調解。

法官以阿忠願賠償給付200萬元，且已先給付120萬元，餘依期給付，被害人阿和同意給予緩刑宣告，法官以阿忠經此偵審教訓，當知戒慎而無再犯之虞，認以暫不執行為適當，遂宣告緩刑2年。

判決書指出，阿忠於去年11月19日晚間，邀集公司同事阿和及其他同事至他租屋處進行例行聚餐。席間阿和因飲用酒類，不便駕車返家，遂於聚餐結束後，留宿阿忠住處，與阿忠同睡一床。