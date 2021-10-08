太陽花攻占行政院案更一審宣判 司改會：遺憾

2014年太陽花學運民眾闖入行政院。圖／聯合報系資料照片 台灣高等法院刑事庭今就323行政院案，進行更一審宣判。判決結果認為本案中行為人被控煽惑罪部分為不受理裁定，至於毀損公務員掌管物品罪部分則判斷有罪。義務律師團司改會表示，遺憾。

司改會指出，本案前經最高法院開庭進行言詞辯論，進而就煽惑罪為合憲性限縮解釋，以保障人民之言論自由，殊屬難得。台灣高等法院刑事庭未接續最高法院於本案弘揚憲法、保障人權之努力，就本案被訴煽惑罪部分為不受理判決，致未就實體進行論斷，錯失難得之憲法時刻。雖係獨立審判之結果，律團敬表尊重，但仍表遺憾。

至於當事人被控訴毀損公務員掌管物品罪，臺灣高等法院刑事庭顯然未考慮當事人行為乃行使憲法第14條集會自由權及憲法第11條言論自由，此有司法院釋字第718號解釋，憲法第14條規定人民有集會之自由，旨在保障人民以集體行動之方式和平表達意見，與社會各界進行溝通對話，以形成或改變公共意見，並影響、監督政策或法律之制定，係本於主權在民理念，為實施民主政治以促進思辯、尊重差異，實現憲法兼容並蓄精神之重要基本人權意旨可參。

再者，本案當事人行為係在急迫情況下，基於反對海峽兩岸服務貿易協議（下稱服貿協議）之立法院議案而不得已之行為，此不僅該當前述憲法第14條集會自由權及憲法第11條言論自由，其行為係以公開、非暴力之方式，為了保衛民主憲政秩序之行為，依據本案最高法院法刑事庭撤銷發回意旨，行為人所為已該當公民不服從、抵抗權要件。臺灣高等法院刑事庭判決對此視若無睹，律師團將協助當事人上訴維護其權利，並表示捍衛自由民主秩序之決心。

近年來，在新冠肺炎疫情肆虐全球之際，臺灣得以相對輕微代價，逐步回復經濟法律秩序，除有感於政府及全民防疫努力，更不得不佩服本案行為人於324行為阻擋服貿協議，使兩岸法律秩序狀態得以保持適當距離，免於與中國高度連動下動輒得咎。

本案當事人於2014年3月23日至同年月24日，奮不顧身以肉體實踐理念，行為迄今已七年有餘，此間除行為時受到國家暴力對待，往後日子亦不斷面臨官司訴訟考驗，行為人為臺灣自由發展不受他國箝制理念所付出代價，令人感佩。民主自由並非一蹴可幾，律師團將持續守護行為人，讓本案當事人維護臺灣自由民主發展之理念，得以不受打壓，永續傳承。