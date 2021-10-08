左轉專用道不用打方向燈？法官打臉：這違規普遍缺自覺

唐姓男子開自小客在基隆市信一路與中正路口時，行駛在左轉專用道左轉因未使用方向燈，被民眾以行車紀錄器拍下影像提出檢舉，被開1200罰單。唐男主張他開在左轉專用道，僅能左轉，應認為原車道延伸，無須再使用方向燈，不服訴請撤銷原處分，法官駁回請求，指國內這樣的違規情形普遍，且行為人多數欠缺自覺及違規意識。

基隆地院判決書指出，唐男去年12月30日下午5時，沿基隆市中正區信一路行駛至與中正路之交叉路口處，因其沿左轉專用道左轉中正路而未使用方向燈，經民眾以行車紀錄器攝得影像並提出檢舉後，基隆市警察局第二分局員警認定未依規定使用方向燈之違規行為，依違反道路交通管理事件開出舉發單。台北市區監理所依違反道路交通管理處罰條例裁罰1200元。

唐男不服，主張他開車行駛左轉專用道，僅能左轉，應認為原車道之延伸，無須再使用方向燈，訴請撤銷原處分。

台北市區監理說明回覆，此件為民眾檢舉案件，經員警檢視民眾檢舉提供的動態錄影畫面，車輛確有未依規定使用方向燈違規事實。

法官審理表示，汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處1200元以上3600元以下罰鍰，道路交通管理處罰條例有明文。依道路交通安全規則，「行車遇有轉向、減速暫停、讓車、倒車、變換車道等情況時所用之燈光及駕駛人之手勢，應依下列規定：左轉彎時，應先顯示車輛前後之左邊方向燈光，或由駕駛人表示左臂平伸，手掌向下之手勢」。

法官說，左右轉彎之車輛駕駛人，不能免除其向左右轉向行駛的同時，仍應依規定使用左右方向燈之行政法上作為義務。