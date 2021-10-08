肯認抵抗權？太陽花攻占行政院案更一審 10點宣判

7年前的3月23日，太陽花學運攻占行政院，檢方依妨害公務等罪起訴93人，一審時僅11人被認定有罪，「黑色島國青年陣線」成員魏揚等人則被認定無罪或公訴不受理。台灣高等法院依煽惑他人犯罪改判魏揚等7人2月至4月得易科罰金之刑，但最高法院共將8人撤銷、發回更審。高院更一審今天上午10點將宣判。

2014年3月18日晚上，以大學生為主的反服貿群眾突破封鎖線，占領立法院；5天後行政院也被攻占，但24日凌晨警方完成清場。「攻占行政院」一案中，魏揚等多人被起訴煽惑他人犯罪，但一審無罪，另有11人因妨害公務、毀損公物等罪名被判有罪，其中1人未上訴，其餘10人均上訴；檢方針對魏揚等人上訴。

高院前審認為行政院不是公眾得隨意出入的場所，且魏揚等7人所為已逾越言論自由保護範圍，當時魏揚在行政院院區內用擴音器向民眾喊話，說出「我要請各位有一個準備，就是這是一場革命，這是一場戰爭，警察不是跟我們玩嘉年華的」等話語，又在臉書上寫下「動員」、「聲援」等字句，被認定煽惑他人犯罪。

高院前審依「煽惑他人犯罪」改判魏揚、陳廷豪、林建興、江昺崙、劉敬文、柯廷諭、許順治有罪，其餘上訴駁回。

刑法第153條規定「以文字、圖畫、演說或他法，公然為下列行為之一者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金：一、煽惑他人犯罪者。二、煽惑他人違背法令，或抗拒合法之命令者。」魏揚等人認為，此一條文規定違反比例原則，構成要件也違反明確性，處罰範圍過廣，對集會自由造成過度侵害。

最高法院認為，憲法雖未明文規定抵抗權，但依國民主權的憲政原理，仍應加以承認，人民行使抵抗權的行為，得阻卻違法。最高院指二審沒說明魏揚等人主觀上是否認識所為是煽惑他人犯罪，並以煽惑他人犯罪的意欲實行，而具犯罪故意？客觀上是否符合法定構成要件？有判決不載理由、應調查的證據而未予調查缺失，將魏揚等7人與一、二審都被認為犯損壞公務員職務上掌管之物品罪的李冠伶撤銷、發回更審。