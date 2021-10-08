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送貨員酒駕被抓超生氣 蠻力爆發一連掰彎3副警用腳銬
桃園呂姓送貨員第4度酒駕被逮，酒測值還高達0.91，他不滿落網，在警局戒護區時，竟用蠻力徒手、徒腳接連掰彎3副金屬製的腳銬，導致變形毀損不堪使用；法院審酌，呂只因怒氣無處宣洩，就破壞腳銬造成公務員安全出現疑慮，依妨害公務毀損公務員職務上掌管之物品罪判他3月，可上訴。
檢警調查，呂男（40歲）去年10月6日在龜山區住家喝完藥酒騎車出門，早上8點多被龜山分局攔查，呼氣酒測值高達每公升0.91毫克，當場被依公共危險現行犯逮捕；酒駕部分，法院以他過去已有3次酒駕紀錄，仍漠視公眾安全、素行不良，依公共危險罪判他有期徒刑6月、併科5萬元罰金。
而呂當時被大林派出所逮捕，移送分局偵查隊等待移送時，因酒醉又氣憤下竟隨地撿起戒護區的腳銬，還使盡蠻力接連掰彎3副腳銬，但他本身腳上腳銬仍鎖住；警方移送後才驚覺3副腳銬變形毀損，調監視器查看才發現是呂男所為。
但呂經通知不到案做筆錄，警方將證物、監視器畫面等一併函送後，檢方認為呂犯嫌明確，依妨害公務毀損公務上掌管物品罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。
法院審酌，呂男酒駕被逮受戒護時將3副腳銬徒手、徒腳折彎，導致腳銬彎曲變形，遭受毀損而喪失全部效用，而腳銬是員警職務上掌管並用以維護執勤安全之物品，呂的毀損行為將造成更換或修復財物損失。
法院認為，呂男因酒駕被捕怒氣無處宣洩，竟在戒護區內任意破壞公務員職務上掌管的腳銬，顯然漠視國家公權力，造成公務員安全出現疑慮，國家更需要以國庫收入支出維修該物，依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處呂男有期徒刑3月，得易科罰金。
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