彭文正判賠館長5萬 辯「不知道被告」聲請傳新生所所長

媒體人彭文正在節目「政經關不了」上稱「館長」陳之漢收受總統蔡英文的錢、在選前接受置入，陳認為名譽受侵害，提民事訴訟向彭求償50萬元，並要求在節目臉書刊登15天的道歉啟事。新北地方法院判彭要賠償5萬元，但不用道歉。台灣高等法院今行準備程序，彭的律師表示「不知道有這個案子」，請求發回一審更審。

為釐清一審時的通知書是否合法送達彭文正，彭的律師表示將聲請傳喚台北市警大安分局新生南路派出所所長出庭。

陳之漢提告表示，去年10月26日彭文正在YouTube「政經關不了」直播表示「到底還有哪些媒體、雜誌、網紅、部落客、youtuber是政府採購的文宣品？各位看看嘛，博恩夜夜秀、館長、呃蔡阿嘎在選前全部接受了蔡同學的置入，全部收了蔡同學的錢」，誣指他收了蔡英文的不正款項。陳認為此番言論嚴重侵害他的名譽權，因此提告求償。

新北地院審理時，彭文正未在言詞辯論時到場，也未提出書狀，審酌直播影片，認定彭的言論侵害陳名譽權。法官審酌侵害的程度，判彭要賠償5萬元精神慰撫金。法官認為，判決書會上網，任何人都可以在網路上查閱到判決書內容，應可以回復陳之漢的名譽，因此彭不需要道歉。

彭文正和陳之漢皆上訴，雙方都委任律師出庭，彭文正因疫情因素仍在美國。彭的律師表示，彭不住在台北市新生南路的戶籍地，而是住在復興南路，因此沒收到開庭通知；他質疑「沒人規定要住在戶籍地」，而彭都在和蔡英文的論文案對抗，警察勤區和法院難道不知道他住在哪邊嗎？

法官聞言，回答說「我就不知道」，並表示沒有依據要求派出所要打電話通知當事人。陳之漢的律師認為開庭通知已經「合法送達」，勤區警員是否知道彭文正住哪邊僅是彭單方面的說法，沒有任何證據可證。

陳的律師明確表示，陳之漢沒有接受蔡英文政府的置入性行銷，但仍有許多網友誤以為陳接受違法置入行銷，彭確實侵害名譽。彭的律師解釋彭文正非針對陳之漢一人，而是「舉例說明」，沒有汙辱之意，並稱難道置入性行銷就是有妨害名譽？