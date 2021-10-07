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前立委涉重劃弊案判刑 沒收價值近50億土地

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

前立委楊文欣涉及黎明自辦市地單元二重劃區弊案，合議庭除依背信、偽造文書等罪將楊文欣判刑5年6月外，法官還視第三人富有土地開發股份有限公司所取得土地3萬248平方公尺（約9150坪），視為犯罪所得，予以沒收，沒收的土地位於中市精華區，價值高，每坪市價逾50萬以上，沒收的土地市價至少近50億元，堪稱歷年來所罕見。

台中地院行政庭長林源森表示，刑法第38條之1（沒收犯罪所得）「 犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之」，審理本案的合議庭依據該法，沒收被告的犯罪所得，於一部或全部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。

合議庭經2年餘審理黎明自辦市地單元二重劃區爆弊案，以前立委楊文欣等人擔任富有土地開發公司決策會成員，以人頭地主虛增拆遷補償費、及公共設施工程費共13億餘元，以重劃後評定地價每平方公尺3萬1419元計算，富有公司因而取得高達4萬2360平方公尺，換算為1萬2814坪，以每坪市價50萬元計算，牟利達61億餘元，法官依背信、偽造文書罪將楊文欣判刑5年6月，並沒收富有公司犯罪所得即交六土地3萬248平方公尺；其餘11名同夥判刑5年6月至5月不等徒刑。

合議庭審酌，楊文欣等人的違法行為，使富有公司因而取得4萬2360平方公尺抵費地的利益，應該屬於犯罪所得，而黎明重劃區抵費地計170筆，面積為25萬242平方公尺，迄今黎明重劃會已出售160筆土地予富有公司及富有公司指定之人，僅有10筆未出售。

法官以其中一筆交六用地抵費地，面積6萬3231平方公尺，評定單價為每平方公尺4萬4千元，以楊等虛增重劃經費13億3092萬6223元計算為3萬248.32平方公尺（約9150.12坪），因此法官宣告沒收第三人富有公司對此抵費地在3萬248.32平方公尺範圍土地權利變更請求權，以徹底剝奪楊等人的犯罪所得，藉以預防並遏止重劃弊案再度發生。

前立委楊文欣涉及黎明自辦市地單元二重劃區弊案，合議庭除依背信、偽造文書等罪將楊文欣判刑5年6月外，法官還沒收第三人富有土地開發股份有限公司所取得土地3萬248平方公尺（約9150坪），視為犯罪所得，予以沒收。圖／本報資料照
前立委楊文欣涉及黎明自辦市地單元二重劃區弊案，合議庭除依背信、偽造文書等罪將楊文欣判刑5年6月外，法官還沒收第三人富有土地開發股份有限公司所取得土地3萬248平方公尺（約9150坪），視為犯罪所得，予以沒收。圖／本報資料照

重劃區 偽造文書

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