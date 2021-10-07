夫外遇同校師遭活逮 妻暴怒「在我床上做」求償30萬

賴姓男老師與同校的劉姓女老師發生婚外情，還多次帶她回家發生性行為。李姓妻子得知後怒告小三，新北院判劉女要賠30萬元確定。示意圖／ingimage

新北市一名賴姓男老師與同校的劉姓女老師發生婚外情，賴男的李姓妻子回家時，意外發現臥室被上鎖，房內還傳來兩人大叫：「怎麼辦？」，婚外情才曝光。李女與賴男對質，暴怒質問：「為什麼都在我床上做？不去旅館？」賴男稱，那也是他的床，兩人一年後離婚。李女向劉女提告求償50萬元。新北地方法院審理後，判劉女要賠30萬確定。

李女指出，她與賴男結婚8年，賴男跟劉女是同一所國中的老師。2018年9月間，她下班6點回到家，卻發現臥室上鎖，裡頭傳來賴男跟劉女大叫：「怎麼辦？」

李女當晚質問賴男是否出軌，賴男坦承與劉女發生婚外情，且有多次性行為。李女崩潰追問：「帶回家幾次、為什麼都在我床上做？」等語，賴男表示大概兩、三次，還說那也是他的床。賴男後來寫下字條，載明分別在12、13日都在床上做愛，20日帶劉女回家過夜。

李女隔天也與劉女電話對質，劉女表示確實對賴男有好感，也知道他已婚。李女怒批：「妳是老師欸，有念過民法跟刑法吧？難道不知道犯法嗎？」劉女回應只是通識課上過，對於法條不清楚。面對李女質問，她避重就輕回應，但並沒有否認，更稱不是她一個人的錯。

不過在後續審理時，劉女僅承認到賴男家中一次，更稱當天沒有發生性行為，其他李女指控的時間，她在生理期，不可能發生性行為，也沒有到對方家中。

不過，新北地院審理時，調閱兩人的差勤記錄及教室日誌，認為劉女均無法證明她沒有去過賴男家中。且在李女分別與兩人錄音對話的內容中，可以判斷，賴男與劉女確實曾發生婚外情。

合議庭認為，劉女破壞李女的婚姻及配偶權，導致李女非常痛苦，審酌後，認為劉女要賠償李女30萬元確定。