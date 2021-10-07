台灣民政府涉吸金7億7000萬 法院審3年今終於辯論終結

台灣民政府以「日屬美佔，將接收政權」為由，大賣聲稱美國軍政府授權發售的身分證、車牌及旅遊證，不法吸金7億7000多萬元，檢方依組織、詐欺等罪嫌起訴秘書長林志昇等6人；桃園地院審理3年多，今辯論終結300多名成員到庭旁聽，因卷證資料過於龐雜，桃院諭知明年6月24日宣判。

桃園地檢起訴指出，台灣民政府秘書長林志昇（67歲）利用虛構政治影響力包裝，宛如政治老鼠會，2018年5月搜索林住家，查扣1億3000多萬元現金，同年7月依組織等罪嫌起訴林及妻子林梓安及幹部等6人；林志昇2019年11月2日在家跌倒顱內出血死亡。

桃園地院昨、今天接連開庭，包括96名被害人、300多位旁聽成員，桃院啟用預計將來國民參審大法庭外，再開4間延伸法庭，依序提示卷證、被害人及被告陳述意見，由審判長張明道、受命法官張英尉及陪席法官李思緯承審。

法院今下午由被害人陳述意見，有人直言一生積蓄被騙光，被逼去燒炭，痛逼批林等人應下地獄，並表示很後悔加入民政府，浪費自己生命，林志昇曾說「台灣人騙台灣人最可悲」，但根本應驗到他自己，並表示2014年加入聽林稱2017年要執政，至今卻還在騙。

另有被害人說，林梓安在民政府中沒有正式職位，大家都稱她「夫人」，還一手把持內部事務，且她講什麼就是什麼，一句話就把他的參議職位拔掉，更控訴林女拿壞掉、過期的東西給他們吃，真的很沒良心，大多數人均向法院請求從重量刑。

另一派人則說，他們不認為自己是被害人，各人心態、想法都不一樣，其中有人認為中華民國是流亡政府、外來政權，歷任總統都無法讓台灣政權正常化，他聽完林志昇演講很感動，加入拿到台灣民政府身分證出國也很好用，並直言「自己並不後悔」，奉獻的錢也是歡喜做、甘願受。

持同樣意見者說，他贊同台灣是日屬美佔，民政府是依據國際戰爭法成立，目的是要提升台灣國地地位，講到情緒激昂處，更大喊「林志昇夫妻是清白的」、「我不是受害者，我是勇敢者！」而林梓安等5名被告在量刑意見均主張自己無罪，公訴檢察官則要求從重量刑。