庫柏力克熊玩家遭設局拐出門 小偷進屋竊愛熊、精品錶

一名富有的庫柏力克熊（BE@RBRICK）收藏玩家，日前因詹姓男姓友人，邀他到夜店認識女生，沒想到是場騙局。詹男趁玩家出門，指使吳姓男子、林姓少年找鎖匠開門，侵入玩家住處，偷走17隻庫柏力克熊，及Richard Millie手錶等精品，價值447萬餘元。士林地方法院依成年人與少年共犯侵入住宅竊盜罪，分別判詹、吳1年、9月徒刑。

判決指出，擔任汽車業務員的詹男(35歲)，曾因強盜案件要判刑7年確定，飲料店員工吳男（22歲）也曾犯下竊盜案遭判拘役10日，2人利用與收藏玩家是朋友關係，邀約他出門，後交由吳男、林姓少年找來不知情的鎖匠開門，侵入住宅竊取財物。

庫柏力克熊為日本玩具公司MEDICOM Toy旗下招牌品牌，在2001年出品的玩具公仔熊，今年已滿20年，常見擺放在潮流店家，也是明星藝人的收藏品，庫柏力克熊常與潮流人士聯名出限量系列，吸引玩家進入熊市。

吳等人徒手偷走17隻庫柏力克熊，包含藤原浩紅水晶熊、藤原浩透明水晶熊聯名款，還有其他大小尺寸的庫柏力克熊，以及Channel J12手錶、Richard Millie手錶、衣物、戒指、打火機等，價值共計447萬586元。

吳男辯稱，受詹男指使犯案，只有拿衣物和玩偶價值不高，且願意和解賠償，希望法院依情堪憫恕減刑。法官認為，吳男和林姓少年，擅自侵入告訴人住宅竊取財物，影響居住安全及社會治安，所生危害非輕，且竊取高價衣物、玩偶飾品，難認因為生計犯案，難認情堪憫恕。

詹男稱，沒有歸還的東西為克羅星項鍊1條、戒指1個、香奈兒手錶1支，吳男則稱該還的都已歸還。收藏玩家證稱，克羅星打火機、庫柏力克熊的紅水晶、透明水晶熊、BV鑰匙圈、女錶等物等語未歸還。