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油漆工縱火害死老闆一家三口 三度判死卻逆轉逃死定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

油漆工李昆霖5年前工作時喝酒被告誡，不滿工資少2000元，放火燒油漆行造成何姓老闆的父親、伯父身亡，何的阿公被燒傷送醫後18天也死亡。示意圖／ingimage
油漆工李昆霖5年前工作時喝酒被告誡，不滿工資少2000元，放火燒油漆行造成何姓老闆的父親、伯父身亡，何的阿公被燒傷送醫後18天也死亡。示意圖／ingimage

油漆工李昆霖5年前工作時喝酒被告誡，不滿工資少2000元，放火燒油漆行造成何姓老闆的父親、伯父身亡，何的阿公被燒傷送醫後18天也死亡。李三度被判死刑，被最高法院發回兩次，台中高分院更二審逆轉改判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

李昆霖受雇於何姓老闆的公司擔任油漆工，因不適應施工模式，也和其他同事不合，他2016年10月27日在工地飲酒遭何告誡而辭職。

同年月10日晚間，李和何在公司結算工資，他認為工資少2000元，雙方略有不快；稍晚，李因身上酒味過重，接連遭兩家客運拒載，喧鬧遭警方帶回派出所。李將怨氣出在何身上，翌日凌晨在公司1樓、騎樓引燃堆放的甲苯等易燃物，火勢一發不可收拾。

一、二審認定李惡性重大至極，皆依殺人等罪判他死刑，被最高法院撤銷發回更審；更一審今年3月再判李死刑，仍被最高法院撤銷發回更審。

台中高分院更二審指出，李昆霖與死者3人沒有糾葛仍執意放火，殃及無辜，但李是出於殺人間接、不確定故意，尚難評價為「情節最重大之罪」，受到兩公約約束而不可以量處死刑，因此撤銷原判決，逆轉改判無期徒刑。

李昆霖、檢方皆上訴，最高法院今認為原審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

死刑 殺人 縱火

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