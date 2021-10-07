中市黎明自辦市地重劃弊案 前立委楊文欣被判刑5年6月

台中地院經2年餘審理黎明自辦市地單元二重劃區爆弊案，查出前立委楊文欣等人擔任富有土地開發公司決策會成員，以人頭地主虛增拆遷補償費、及公共設施工程費共13億餘元，而以虛增費用取得抵費地4萬2360平方公尺，換算為1萬2814坪，以每坪市價50萬元計算，牟利達61億餘元，法官依背信、偽造文書罪將楊文欣判刑5年6月，並沒收富有公司犯罪所得即交六土地3萬248平方公尺；其餘11名同夥判刑5年6月至5月不等徒刑。可上訴。

檢察官偵查時，楊文欣承認墊高農林及建物拆遷補償費，為經營決策會的共同決議，且第一、第二期拆遷補償費確有不實，但辯稱他反對國有地、水利地虛增農林拆遷補償費，後續執行他不清楚；不清楚單元二公共設施工程預算金額、實際發包金額。檢察官不採信，於2019年3月間起訴。經台中地院法官審理2年餘後，予以審結。

判決書指出，傅宗道曾任台灣省政府住宅及都市發展局規劃師，因而結識當時擔任台灣省議員楊文欣，傅宗道具都市計劃專業，應楊文欣之邀投資富有土地開發股份有限公司，引進長億集團之資金及人力，成立富有公司經營決策會，由楊文欣負責重劃工程、傅宗道負責重劃行政業務，林世民負責土地開發與重劃委辦查估作業，紀玉枝負責財務規劃，4人主導黎明重劃業務的進行。

本案自整體犯罪觀察，乃經過縝密規劃，以借名登記方式，增加地主人數達467人，由人頭地主取得面積僅1張或連1 張A4紙張面積都不到，毫無投資效益的土地，依當時黎明重劃區內所有權人共2619人，467人已佔所有權人比例達18％，已可發揮極大影響力，左右會員大會決議事項。

順利取得13席理事中的7席，加計公司股東兼理事1席，及與公司友好內部理事1席，已掌握9席，達決議同意絕對人數，監事全部3席，再由理事推選傅宗道為理事長，而實質掌控黎明重劃會運作，並主導重劃進行。

辦理市地重劃土地所有權人應共同負擔公共設施用地及費用負擔，由全體土地所有權 人依其土地受益比例，按評定重劃後地價折價抵付。因此，增加重劃經費，即增加重劃負擔，則重劃內全體土地所有權人須折價抵付之土地愈多，經辦重劃業者可取得之抵費地面積愈大。

被告等人遂要求不知情員工尋求親友出具不實領據，不實虛增共計2億316萬4581元的地上物拆遷補償費，又利用不知情建築師事務所3次虛增公共設施工程預算，先從15、6億元虛增至18億元，再自18億元虛增至28億1681萬8833元，計虛增10億996萬1642元，加計地上物拆遷補償費共計虛增重劃經費高達13億3092萬6223元。

再檢送不知情的台中市政府核定，據以計算重劃後土地分配結果，以重劃後評定地價每平方公尺3萬1419元計算，富有公司因而取得高達4萬2360.55平方公尺(約1萬2814.07坪)的抵費地，嚴重損害黎明重劃會會員之財產上利益。檢方則以市價每坪50萬元計算，牟利達61億餘元。

合議庭認為，楊文欣等人的違法行為，使富有公司因而取得4萬2360.55平方公尺抵費地的利益，應該屬於犯罪所得，而黎明重劃區抵費地計170筆，面積為25萬0242.20平方公尺，迄今黎明重劃會已出售160筆土地予富有公司及富有公司指定之人，僅有10筆未出售。