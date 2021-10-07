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臉書酸「焦糖哥哥」利慾薰心挨告 淡大助理教授無罪

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

藝人「焦糖哥哥」陳嘉行。圖／取自焦糖哥哥陳嘉行臉書
藝人「焦糖哥哥」陳嘉行。圖／取自焦糖哥哥陳嘉行臉書

「焦糖哥哥」陳嘉行被爆有餐廳經營權糾紛，淡江大學全球政治經濟學系印尼助理教授何景榮指陳「利慾薰心」，陳自訴何加重誹謗；台北地方法院審理認為，何的評論善意、適當，判何無罪。可上訴。

陳嘉行與越南餐廳合夥人有糾紛，2020年何在臉書貼文蔡英文總統「為何您要縱容自稱綠營主力的有力人士，在網路上公審、霸凌社會基層的新住民姊妹？」，還說陳「被權勢、利慾所薰心的糖，最終只剩下薰到焦的心」。

另，行政院前發言人丁怡銘2020年11月捲入「牛肉麵之亂」，陳比丁更早指控「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，何又貼文暗指陳黨政關係良好。

何景榮出庭說，陳與越南籍合夥人所為，屬社會公眾認知的「公審」、「霸凌」，批評陳是希望陳不要像貪汙案纏身的立委一樣。

法官認為，何景榮評論的主軸，是針對蔡英文總統的「新南向」政策而來，並認為蔡英文的作法造成「縱容當朝權貴、詐財掮客恣意妄為」的不正常現象。

法官認為，何景榮在文章提及陳嘉行是「綠營主力」、「御前紅人」，是希望陳勿遭利慾、權勢薰心等，非以損害名譽為目的。

至於何景榮對「萊牛」事件的評論，只是將陳嘉行的貼文及對陳的主張公告周知，有使陳與自己一同接受公評之意，難謂言論失當，判何無罪。

何景榮 蔡英文 越南

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