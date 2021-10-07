聽新聞
test
0:00 / 0:00
臉書酸「焦糖哥哥」利慾薰心挨告 淡大助理教授無罪
「焦糖哥哥」陳嘉行被爆有餐廳經營權糾紛，淡江大學全球政治經濟學系印尼助理教授何景榮指陳「利慾薰心」，陳自訴何加重誹謗；台北地方法院審理認為，何的評論善意、適當，判何無罪。可上訴。
陳嘉行與越南餐廳合夥人有糾紛，2020年何在臉書貼文問蔡英文總統「為何您要縱容自稱綠營主力的有力人士，在網路上公審、霸凌社會基層的新住民姊妹？」，還說陳「被權勢、利慾所薰心的糖，最終只剩下薰到焦的心」。
另，行政院前發言人丁怡銘2020年11月捲入「牛肉麵之亂」，陳比丁更早指控「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，何又貼文暗指陳黨政關係良好。
何景榮出庭說，陳與越南籍合夥人所為，屬社會公眾認知的「公審」、「霸凌」，批評陳是希望陳不要像貪汙案纏身的立委一樣。
法官認為，何景榮評論的主軸，是針對蔡英文總統的「新南向」政策而來，並認為蔡英文的作法造成「縱容當朝權貴、詐財掮客恣意妄為」的不正常現象。
法官認為，何景榮在文章提及陳嘉行是「綠營主力」、「御前紅人」，是希望陳勿遭利慾、權勢薰心等，非以損害名譽為目的。
至於何景榮對「萊牛」事件的評論，只是將陳嘉行的貼文及對陳的主張公告周知，有使陳與自己一同接受公評之意，難謂言論失當，判何無罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言