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【即時短評】具體危險犯丁允恭不起訴 酒駕零容忍假的

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

總統府前發言人丁允恭酒駕撞傷騎士，依公共危險罪函辦，檢察官對丁作成不起訴處分；法務部修法提高酒駕刑責，檢察權執法卻破綻處處，政府喊酒駕「零容忍」，原來只是一時興起喊假的。

刑法公共危險罪規定，「吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05以上」該當犯罪，另條法律指「有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛」也是犯罪。

以酒精濃度偵處酒駕案，處罰對象是抽象危險犯，偵處可不可以安全駕駛，處罰的則是具體危險犯。

執法慣例，酒測值超過0.25或未超過0.25但肇事，依公共危險罪查辦；丁「犯案」時酒測值0.23，已臨近開罰閾值，他又撞傷機車騎士，無論從抽象危險犯或具體危險犯的角度去理解案情，丁都已經成罪。

偵查實務，檢察官用畫同心圓、走直線、單腳獨立證據調查讓酒駕犯脫罪，比例低得可憐，於審判實務，雖偶見法官以此判無罪，但屬鳳毛麟角、難得奇判，更何況，法官判無罪時幾乎案情都有「未肇事」的前提。

丁允恭現在是平民，但上一份職業是總統府發言人，位高權重，丁酒駕傷人如何處理？對民眾、對執法者本身，皆具一定示範、仿效作用，「前權貴」輕易自酒駕肇事案中甩鍋，未來民眾要求比照，檢警怎麼辦？

酒駕侵犯的是公法益，公法益案不起訴後，沒有再議權人，再議案可調卷看證據，但丁允恭獲不起訴處分，不能再議；不能再議，證據會看不見，換句白話，外界自此沒了檢驗丁允恭有沒有通過生理測試證據的機會。

酒駕奪走無數生命，造成家庭破裂不知凡幾，社會各界不斷努力，全民反酒駕好不容易才有一點成果；丁允恭的不起訴，檢察官帶頭推翻了「酒駕不可以開車」的精神，對全民影響何其重大，對照法務部的「酒駕零容忍」口號，諷刺至極。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

總統府前發言人丁允恭（左）涉嫌酒駕肇事，在高雄市路口擦撞機車，劉姓女騎士手腳受傷，送醫治療無大礙。圖／警方提供
總統府前發言人丁允恭（左）涉嫌酒駕肇事，在高雄市路口擦撞機車，劉姓女騎士手腳受傷，送醫治療無大礙。圖／警方提供

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