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啃老男隨機刺死孝順工讀生 父母求償1238萬他大方同意

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園男子蘇偉智無業啃老，因父母拒接濟缺錢花用，就隨機朝19歲劉姓工讀生行搶，還1刀刺進他心臟斃命，犯後僅冷冷說了句「非常抱歉」，刑事被依強盜殺人罪判無期徒刑；劉的父母再提民事對他求償1238萬元，蘇當庭同意請求，對劉父母主張訴訟標的認諾，法院判他應全額給付，可上訴。

檢警調查，蘇男（34歲）去年3月27日晚上11點多埋伏在平鎮區南豐街口，見劉獨自經過，持水果刀上前脅迫劉交出財物，劉拒絕抵抗發生拉扯，蘇竟拿水果刀猛刺劉的胸部、脖子，劉朝蘇揮了一拳逃跑，但因心臟中刀、失血過多，倒在路邊身亡，檢方相驗時發現致命刀傷深達17公分。

開庭時，劉的父親痛罵蘇男態度惡劣、毫無悔意滿口謊言，認為他根本不是自首而是怕死，痛罵他是「廢人」、「王八蛋」，且兒子是獨子，養這麼大又孝順，為貼補家用才去打工，卻無辜被蘇男殺死，請求法院判處最重之刑，還說「判他死刑也不為過」，要還他們公道。

劉的姊姊更當庭拿出弟弟的照片，對蘇大吼「我弟弟死的好淒慘」，「你知不知道他有多冤枉？」「他每天都說會來找你！」

桃院刑事庭認為，蘇砍殺劉，造成他傷口深度最深達17公分，手段殘暴，犯罪情節重大，造成家屬失去親人之痛，而蘇犯後主動到派出所自首、交出凶刀，偵訊原坦承後來翻供，至今沒和解，最後僅向家屬略表歉意，難認真心悔改，依強盜殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。

劉的父母提起刑事附帶民事損害賠償，表示因蘇男暴行承受喪子之痛，對蘇請求扶養費、精神撫慰金等一共1238萬6401元。

對此，蘇男在言詞辯論時，當庭同意劉父母的請求，對於他們主張訴訟標的為認諾之表示；法院查，蘇犯殺人罪已由刑事庭判處無期徒刑，又蘇男在民事庭辯論，對劉父母請求訴訟標的為認諾，法院自不再調查劉父母主張為訴訟標的的法律關係是否屬實存在。

法院審理後，判處蘇男應賠償劉的父親804萬4851元，並應賠償劉的母親434萬1550元。

蘇男刺死劉姓工讀生，刑事依強盜殺人罪判他無期徒刑，民事判蘇應賠劉的父母1238萬多元。圖／報系資料照
蘇男刺死劉姓工讀生，刑事依強盜殺人罪判他無期徒刑，民事判蘇應賠劉的父母1238萬多元。圖／報系資料照

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