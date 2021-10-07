「緊急監護」補社會安全網漏洞？法務部、司法院激辯

挖眼案受害者潘姓女店員經治療逐漸好轉，可望一至二周後出院。圖／莊全成提供 接連發生嘉義殺警案與屏東挖眼案，凸顯思覺失調症犯罪者輕縱回社區風險。司法院提案修刑事訴訟法新增「緊急監護」機制，但遭法務部反對，譏評「破皮擦紅藥水就好，不用裝義肢」，兩單位今在立院司法委員會上激辯，無法達成共識。

也因今天司法委員會會議召集人黃世杰均未要求立委質詢時間，一個上午僅完成7位立委質詢，每位立委表定約8至10分鐘質詢時間，最後平均每人質詢16分22秒，甚至有立委質詢近20分鐘，會議冗長發言，缺乏效率。

嘉義殺警案一審獲判無罪後，司法院提案修改刑事訴訟法，增訂「緊急監護」制度，明訂「偵查中或判決」前，檢察官得聲請至多1年，延長至多5年的緊急監護，填補「判決確定前」的社會安全網漏洞，修法草案遭法務部質疑有違憲之虞。

法務部則另自提刑法修正草案，打破原監護處分上限5年的規定，明訂可每次延長3年，但延長次數並無限制，司法院也認為修正草案有讓受處分人遭受終身監禁可能，反批也有違憲疑慮。

立法院今排審司法院與法務部相關提案，盼凝聚修法共識，但司法院秘書長林輝煌與法務部次長蔡碧仲會中卻就誰的修法提案變動較小、較合憲，一路搶話激辯。

蔡碧仲表示，司法院修法提案中新增的「緊急監護」制度是要在判決前是用，違反無罪推定原則，有違憲之虞，應改名為「暫時安置」。蔡仍說，若審判過程有隔離嫌疑人必要，檢察官可聲請羈押，經法官核定，檢察官用暫時安置可能性低。

蔡碧仲指出，殺警案後來之所以衍生爭議，是因為檢察官要求羈押，法官判決無罪允許解除羈押，「才有問題」，但「破皮擦紅藥水就好，不用裝義肢」，爭議點應在判決無罪前就放人，不應如保安處法執行法第4條再創設有違憲之虞制度。

林輝煌則反批，同樣是裁判確定前，把精神罪犯送醫院治療，保安處分中的裁判確定前監護處分違憲，法務部新創名詞的暫時安置就不違反無罪推定？法務部送醫院治療也是做一模一樣的事情，不是改個名稱就有不同狀況。

林輝煌說，緊急監護就是保安處分執行法第4條，制度已適用18件案例，尤其去年至今年用的非常頻繁，法務部換個名稱為暫時安置內容也都一樣，不必要把這一條說得如此不堪；事情很單純，判決確定前需要治療，管他名稱是什麼。

林輝煌表示，羈押是對一般罪犯，保安處分中的緊急監護是對精神障礙者，要經過簡易鑑定；而目前保安處分執行，不論判決前後都是檢察官執行。

蔡碧仲再反駁表示，緊急監護與暫時安置的重點都不是緊急與暫時兩個字，反問司法院，殺警案時法官也有保安處分諭知，為什麼還是給思覺失調犯罪嫌疑人假釋？仍強調，要堵漏不需大動干戈修行政訴訟法，長治久安還是在精神衛生法。

司改會也質疑相關修法有違憲爭議，主張應與目前精神衛生法修正草案配套修法。黃世杰表示，衛環委員會還在等行政院版精神衛生法修正草案，其中對法官保留與誰提出聲請也還要溝通，還沒辦法盡實質討論，會再與衛環委員會協同處理。