台大賀德芬查「小英論文」狀告教育部 法院訂11/4宣判

台大名譽教授賀德芬懷疑蔡英文總統未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部調閱資料驗證被拒絕而提告請求撤銷封存，並向教育部求償1000萬元。台北高等行政法院今上午言詞辯論終結，全案訂11日4下午4點宣判。

賀德芬評論「論文門」事件指出，蔡英文的博士學位經過美國UNC Charlotte經濟學教授Hwan C. Lin調查，調查結論是「蔡總統並未在35年前的1984年取得LSE博士學位」。

此外，賀德芬因蔡英文曾秀出LSE補發的畢業證書，經過比對，認為倫敦大學Senate House Library從未收到蔡英文的論文，宣稱蔡英文的學位為造假。

蔡英文認為賀德芬指控不實，對賀提告誹謗，一併控告美國北卡大學經濟學系副教授林環牆、節目主持人彭文正；賀要證明調查結論為真，向教育部調取資料，卻被教育部以機密應封存30年為理由拒絕，賀於是對教育部提行政訴訟。

法院原本訂9月16日宣判，但合議庭裁定再開言詞辯論。審判長確認賀德芬追加之訴的聲明有沒有要告教育部長潘文忠求償？賀德芬與律師張靜討論後，決定撤回追加潘文忠部分，只留下提告教育部請求國家賠償。