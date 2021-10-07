失戀縱火燒死警察等9人四度判死 律師辯「有精神障礙」不該死刑

緬甸華裔男子李國輝4年前在租屋處縱火釀9死5傷慘劇，台北市警員王志偉也葬身火窟，李犯後稱「腦中有聲音叫他這樣做」，歷審皆判他死刑，更二審也是第四度判他死刑；案件上訴，最高法院今開庭行準備程序，律師主張李有精神障礙不應該判死，但被檢方反駁李放火是「直接故意」。

李國輝來台廿餘年，已取得中華民國國籍。2016年3月李與女友分手，認為是同鄉友人從中作梗而起爭執，曾兩度縱火，分別被判刑4月和1年，2017年11月又犯，這回活活燒死9人。台大醫院精神鑑定報告，認定李具辨別是非能力，犯案後曾返回現場觀看，還到民宅偷衣物變裝逃逸。

自一審至更二審，雖經最高法院二度發回，李國輝仍被判死刑；一審認定李屬不確定故意（間接故意），但更二審認為是「直接故意」，另李沒有刑法第19條因「精神障礙或其他心智缺陷」而不罰或減輕其刑的狀況，且他的犯罪情節也符合兩公約「情節最重大之罪」，李惡性重大至極、難以教化，若量處無期徒刑或較輕刑度無法還死者公道、撫慰生者痛苦，仍判死刑，褫奪公權終身。

最高法院開庭，李國輝委任律師指出，李有精神障礙，且案發公寓的房東違法改建也是釀災原因之一，李不應該判死；檢方則回應，李是吸食安非他命精神才有問題，且更二審判決已經詳細說明證據取捨、量刑等理由，另最高法院是法律審，無需再探討律師主張的事實認定。

最高法院整理出5項爭點，作為下一次言詞辯論的重點，包括兩公約立法意旨、精神障礙者是否能判死、是否有限定何種類型精神障礙者、原審認事用法有無不妥、量刑是否不當。