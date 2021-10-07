嘉義前議員王焜玄賄選 「本性善良純樸」獲判緩刑定讞

嘉義縣前議員王焜玄2018年選舉時，為求自己能順利當選，花17萬8000元買票賄賂選民，一審被依違反選罷法判刑4年，但二審改判刑2年，緩刑5年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

王焜玄2018年參與嘉義縣議員選舉，期間先了解各鄰有投票權的人數，再以一人1000元為代價，透過4名樁腳買票，一共花費17萬8000元賄賂選民。

嘉義地方法院一審認定王焜玄賄選，依選罷法交付賄賂罪判刑4年，褫奪公權6年；台南高分院二審指出，王焜玄無任何犯罪前科紀錄，素行良好，是「本性善良純樸」的山區偏鄉居民，原本是一名政治素人，從未涉足政治，對選舉事務並不熟稔，只因胞兄王焜弘因買凶殺人案入監服刑，在胞兄的支持者鼓吹下，才被拱上場代兄出征，投入縣議員選舉。

二審認為，在競選過程中，王焜玄曾感到不妥，有意打消買票念頭，向樁腳表示「還是不要」，意指不要買票，但因旁人一再慫恿「選舉沒師傅，用錢買就有」，才在錯誤觀念誤導及人情壓力下，深怕得罪樁腳們熱情相挺，犯下本案。

二審指出，王焜玄上訴後已坦承全部犯行，表示此生不再從政，願提出高額的公益捐，聊表悔改誠意，撫平對社會造成的傷害，且王因本案遭羈押7個月又12天，也被判決當選無效確定，已付出慘痛代價，因此酌減刑度。

另外，王焜玄妻子多年前罹患急性白血病，領有重大傷病證明，現無法工作謀生，因此王有肩負照顧妻子、子女的責任，故宣告緩刑5年，以啟自新，須向公庫支付150萬元。