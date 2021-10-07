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地下廠房徒手分裝醫用口罩販售藥局 負責人認錯獲緩刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市慶豐商貿公司，去年2月新冠肺炎疫情流行期間，遭查獲在簡陋地下廠房，徒手分裝醫用口罩，販售至藥局，負責人陳鋒銘審理時認罪，盼獲緩刑。士林地方法院今宣判，陳男犯販賣非法製造醫療器材罪，判處3月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

檢方起訴，慶豐負責人陳鋒銘指示員工在辦公室、倉庫，未消毒清潔也沒有隔絕外界污染源，拆封從上游廠商進貨的醫用口罩，徒手分裝罩，放進「慶豐」字樣的零售包裝，再打印保存期限及製作批號，經藥局販售給不特定消費者。

去年2月新冠肺炎疫情肆虐，醫用口罩成防疫物資，檢警搜索慶豐，查扣7680片口罩、130萬餘片OK繃及敷料貼等物。當時，慶豐僅具有醫療器材販賣業許可證，沒有取得醫療器材「製造許可」觸犯藥事法，若未依規定的口罩流通市面，可能造成防疫破口，檢方認定犯罪時間長達2年，不法獲利至少5百多萬，經未經核准擅自製造醫療器材罪嫌起訴。

承接家業經營慶豐公司的陳鋒銘，擁有碩士學位，也擔任新北市醫療器材商業同業公會理事，他犯後已主動繳回50萬犯罪所得，配合地檢署變賣扣案口罩。審理期間，陳鋒銘表示，因不熟悉法律犯案，很後悔，因疫情影響公司營運，家中還有母親、小孩需撫養，請求法官給予緩刑機會。

士院今宣判，陳男犯藥事法84條之2，販賣非法製造醫療器材罪，判處3月徒刑，可易科罰金9萬元，緩刑2年，扣案物品、已扣案犯罪所得50萬元沒收，未扣案犯罪所得42356元沒收或追徵其價額。慶豐商貿違反藥事法判罰３萬元。

慶豐商貿公司，去年2月新冠肺炎疫情流行期間，遭查獲在簡陋地下廠房，徒手分裝醫用口罩。圖／本報翻攝照片
慶豐商貿公司，去年2月新冠肺炎疫情流行期間，遭查獲在簡陋地下廠房，徒手分裝醫用口罩。圖／本報翻攝照片
新北市慶豐商貿公司，去年2月新冠肺炎疫情流行期間，遭查獲在簡陋地下廠房，徒手分裝醫用口罩，販售至藥局。圖／本報翻攝照片
新北市慶豐商貿公司，去年2月新冠肺炎疫情流行期間，遭查獲在簡陋地下廠房，徒手分裝醫用口罩，販售至藥局。圖／本報翻攝照片

口罩 新冠肺炎

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