聽新聞
test
0:00 / 0:00
擲骰子比大小玩到翻臉 丟碗公砸瞎好友左眼
桃園曾姓男子和鍾姓友人相約午餐，酒後在餐廳包廂拿碗公、骰子玩比大小遊戲，還下注每次100元，但玩不到幾輪2人就因彩金問題吵了起來，拉扯過程曾不慎摔出碗公，不偏不倚砸到鍾左眼，害他水晶體脫位視力剩下0.2，近乎失明，法院依過失致重傷害罪判曾男6月徒刑，可上訴。
檢警調查，曾男2019年6月1日中午，經鍾男邀約到楊梅區某餐廳和彭姓友人聚會，一干人等在包廂內喝酒聊天，並提議要以骰子、碗公及每人輪流作莊方式，並擲骰子比大小玩樂助興，每次下注100元不等。
但玩到一半，曾、鍾卻因為彩金歸屬問題發生口角，加上都有喝酒情緒激動，拉扯過程中曾不慎將桌上的碗公摔出，當場擊中鍾的左眼，造成左眼外傷水晶體脫位、眼內出血，經接受玻璃體、水晶體切除及人工水晶體植入手術，視力仍剩下0.2，近乎失明，已達嚴重毀損一目視能重傷害。
鍾不甘眼睛遭毀對曾提告，曾男在審理時均坦承不諱，和鍾指述案發情節相符，也有相關驗傷佐證，醫院診斷也指出，鍾男左眼最佳矯正視力0.2，依現今醫療水準，病人左眼視力再改善的可能性低。
法院審酌，曾明知和人拉扯，應注意勿傷及他人，卻不慎徒手將碗公摔出，導致擊中鍾左眼造成傷害，考量曾犯後坦承，一開始承諾要賠償對方50萬元誠意，但雙方因賠償金額沒有共識，未能和解，依過失傷害致人重傷罪，判曾男6月徒刑，得易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言