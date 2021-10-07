擲骰子比大小玩到翻臉 丟碗公砸瞎好友左眼

桃園曾姓男子和鍾姓友人相約午餐，酒後在餐廳包廂拿碗公、骰子玩比大小遊戲，還下注每次100元，但玩不到幾輪2人就因彩金問題吵了起來，拉扯過程曾不慎摔出碗公，不偏不倚砸到鍾左眼，害他水晶體脫位視力剩下0.2，近乎失明，法院依過失致重傷害罪判曾男6月徒刑，可上訴。

檢警調查，曾男2019年6月1日中午，經鍾男邀約到楊梅區某餐廳和彭姓友人聚會，一干人等在包廂內喝酒聊天，並提議要以骰子、碗公及每人輪流作莊方式，並擲骰子比大小玩樂助興，每次下注100元不等。

但玩到一半，曾、鍾卻因為彩金歸屬問題發生口角，加上都有喝酒情緒激動，拉扯過程中曾不慎將桌上的碗公摔出，當場擊中鍾的左眼，造成左眼外傷水晶體脫位、眼內出血，經接受玻璃體、水晶體切除及人工水晶體植入手術，視力仍剩下0.2，近乎失明，已達嚴重毀損一目視能重傷害。

鍾不甘眼睛遭毀對曾提告，曾男在審理時均坦承不諱，和鍾指述案發情節相符，也有相關驗傷佐證，醫院診斷也指出，鍾男左眼最佳矯正視力0.2，依現今醫療水準，病人左眼視力再改善的可能性低。