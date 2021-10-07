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店長追求社會新鮮人被拒 竟強行摸胸 賠70萬獲緩刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

汽車銷售公司店長阿雄（化名），追求女員工小玉（化名）被拒，前年強行環抱她，又假藉送她巧克力，並趁辦公室內無人在場之際，強行親吻她的嘴唇，還將手伸入衣物內觸摸她的胸部，一審依強制罪將他判處拘役30日；另依強制猥褻罪將他判刑8月，阿雄不服上訴，二審以阿雄已與被害人達成和解，賠償70萬，獲小玉原諒，宣告緩刑2年，以啟自新，但罰80小時義務勞務，並接受2場法治教育。

檢察官上訴理由，指出阿雄於偵查及一審審理時均否認犯行，並一再辯稱「因為工作關係，雙方日久生情…我們在私底下很好」、「因為我跟她都覺得不可以有精神上的出軌」、「我們初期是互相喜歡，因為兩者的互動，我們是男女朋友的喜歡」、「我們平常都會談心」，顯見毫無悔改之意，對被害人造成二度傷害。

二審合議庭以阿雄已坦承犯行，並於今年8月10日在民事庭調解成立，願給被害人新台幣70萬元，並於調解成立時當場給付現金70萬元，被害人同意給予緩刑，因此才宣告緩刑2年。

被害人小玉證稱「我到職大約2 週左右他就開始會摸我的手、親我的耳朵、臉頰等處、從背後抱我或抓我胸部」。

阿雄坦承擔任小玉的上司，且對她有好感，並對她展開追求等事實，但否認犯行，辯稱「我與她是互相喜歡的關係，並沒有以強抱方式妨害她移動自由；雖然有從她身後抱告訴人，但我是不小心摸到她胸部，我發現時也嚇一跳，然後就馬上放開了，並沒有將手伸入她上衣內」。

一審法官審酌，阿雄被告身為小玉的主管，竟為逞個人性慾，對她為強制及強制猥褻行為，不僅不懂得尊重女性身體與性自主權利，其手段，造成小玉甫出社會即遭受此等身心靈折磨及痛苦，所生危害非輕，阿雄犯後猶否認犯行，未見悔悟，予以判刑。

判決書指出，阿雄是汽車銷售公司店長，小玉曾於該公司負責網路管理、招攬客戶等事務。他自小玉於2019 年5月21日至該公司任職後不久，即不顧自己已婚的身分，對小玉展開追求。阿雄於2019年6 月至7 月初某日，見小玉獨自在辦公桌前工作，趁她背對他時，以雙手強行環抱小玉身體，經她反抗後才鬆手。

小玉經阿雄調至其他分店數月後，阿雄又再度將她調回公司。於2020年2月13日上午，他再度向她訴說其愛意，不顧他已婚身分，假藉職務之便贈送她巧克力，並趁辦公室內無人在場之際，徒手強行將她的臉部轉向他，並強行親吻她嘴唇，經小玉抗拒掙扎後仍不罷手，於她低頭擦拭其遭甲男弄髒眼鏡時，將手伸入她衣物內觸摸她胸部。

阿雄不服一審判決提起上訴，二審以雙方調解成立，由阿雄賠償小玉精神慰撫金新台幣70萬元，獲被害人原諒，同意給予緩刑，因此宣告緩刑2年，以啟自新。

汽車銷售公司店長阿雄，追求女員工被拒，強行環抱、親吻、摸胸，二審以他賠償被害人70萬，依強制罪將他判處拘役30日；另依強制猥褻罪將他判刑8月，緩刑2年。圖／本報資料照
汽車銷售公司店長阿雄，追求女員工被拒，強行環抱、親吻、摸胸，二審以他賠償被害人70萬，依強制罪將他判處拘役30日；另依強制猥褻罪將他判刑8月，緩刑2年。圖／本報資料照

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