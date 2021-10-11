父母買房子借名登記在子女名下、夫妻任一方購屋借名登記在配偶名下皆涉及「借名契約」 應如何訂立？

不論夫妻任一方購屋借名登記在配偶名下，或父母買房子借名登記在子女名下，此時皆涉及「借名契約」。 圖／ingimage

李永然

不論夫妻任一方購屋借名登記在配偶名下，或父母買房子借名登記在子女名下，此時皆涉及「借名契約」。應如何訂立借名契約？

小白與小美是夫妻。小白婚前名下已有兩間房子，婚後三年，他又買了一間，小白想把這間房子暫時登記在小美名下。欲訂立「借名契約」，雙方應注意哪些事項？

（本文出自《契約書之擬定與範例》，未經同意禁止轉載。) 【解析】

所謂「借名登記契約」是指當事人約定，由一方向他方借名，以供一方將其財產移轉於該他方名義，或由一方使第三人移轉財產於該他方之名義底下（註一）；借名登記契約不同於信託契約，借名登記契約目前是「無名契約」（註二），性質是勞務契約。因為是無名契約，所以出名者與借名者雙方當事人間的權利義務，應先依雙方當事人間的契約內容而定，未約定的部分，應以補充解釋的方法為之（註三）。此時應參考《民法》關於「委任」的規定（註四）。

又借名登記契約不同於「贈與契約」（註五），因為借名契約只是借用「出名者」的名義登記，並無贈與財產予「出名者」的意思，所以並不屬於「贈與」（註六）。

借名契約

立契約書人：小白（以下簡稱：甲方） 小美（以下簡稱：乙方） 甲方因出資購買門牌號碼：台北市大安區忠孝東路三段○○號七樓房子，欲借乙方名義辦理登記，乙方同意出借名義，甲、方雙方為此約定如下： 一、甲方將上述房子登記於乙方名義，雙方僅屬借用名義，甲方並無贈與該房子所有權予乙方之意。 二、甲方自行管理該房子，並自行保管房屋及土地所有權狀。 三、房子之房屋稅、地價稅由甲方自行負擔並繳納。 四、房子得隨時終止該借名登記，一旦終止時，乙方即應將該房子所有權移轉於甲方名下或甲方所指定之第三人名下，乙方不得藉故遲延。 五、其餘未約定事由，雙方同意依《民法》及誠信原則解決。 立契約書人： 甲方：小白 乙方：小美 中華民國○○年○○月○○日

註一：詹森林著：民事法理與判決研究𣄃，頁219，2007年12月初版第1刷，自刊本。

註二：契約有「有名契約」及「無名契約」之分；前者又稱為「典型契約」，如《民法》債編各論中所規定的各種契約，如：買賣、互易、租賃、使用借貸、消費借貸……等；後者又稱為「非典型契約」。

註三：詹森林著：前揭書，頁220。

註四：《民法》第529條規定：「關於勞務給付之契約，不屬於法律所定其他契約之種類者，適用關於委任之規定。」

註五：「贈與」，謂一方當事人以自己之財產無償給予他方，他方並允受之約定者（《民法》第406條）。

註六：詹森林著：前揭書，頁82。

（本文出自《契約書之擬定與範例》，作者為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人，未經同意禁止轉載。）