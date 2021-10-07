砸玻璃恐嚇傷到2歲孩童 判刑6月不得易科罰金
尤男前年夥同2名男子前往婦人阿娟（化名）住處，恐嚇稱「這次是警告而已，第二次就不是這樣了」，3人持棍棒砸大門玻璃、鐵門、盆栽，致屋內的阿娟，及阿娟的2歲孫子小明（化名）遭破裂濺起之碎玻璃割傷，他辯稱不知屋內有兒童在場，但法官認他可從落地紗窗與玻璃門外看清內有兒童，二審依成年人故意對兒童傷害等罪將他判刑6月，不得易科罰金，他不服判決上訴，三審予以駁回定讞。
律師林世民指出，被告所犯是故意對兒童犯傷害罪，最重本刑要從原本5年，提高二分之一，也就是最重本刑為7年半以下，這與刑法易科罰金規定僅適用於最重本刑5年以下者不合，故無法易科罰金，但可以適用刑法第41條第3項規定聲請易服社會勞動。
刑法第41條第3項：受6月以下有期徒刑或拘役之宣告，不符第一項易科罰金之規定者，得依前項折算規定，易服社會勞動。
二審合議庭認尤男犯兒童及少年福利與權益保障法，成年人故意對兒童犯傷害罪、恐嚇危害安全罪、毀損他人物品罪，依刑法規定依成年人故意對兒童犯傷害罪處斷，加重其刑。
判決書指出，尤男於2019年11月24日下午，駕駛自用小客車搭載綽號「阿吉」的友人及另一不詳男子，3人一同前往婦人阿娟住處，尤對屋內的阿娟恫稱「這次是警告而已，第二次就不是這樣了」等語後，3 人隨即持棍棒毀損大門玻璃、鐵門、盆栽及對大門潑灑紅色油漆。
致大門玻璃、鐵門及盆栽受損，並導致屋內的阿娟，及阿娟的2歲孫子小明身體遭破裂濺起之碎玻璃割傷，使阿娟受有左側腕部擦傷之傷害、小明受有頭及臉部其他部位擦傷及右側手肘擦傷等傷害。
尤男辯稱他於案發前並不知屋內有兒童在場，否認成年人故意對兒童傷害犯行，但法官以本件案發地點落地紗窗與玻璃門外，即明顯可見屋內有小孩，認定尤男狡辯，一、二、三審依成年人故意對兒童傷害罪判刑6月確定。
合議庭審酌，尤男不思理性解決紛爭，以言語加以恐嚇，砸毀被害人住處物品，更因此傷及阿娟及她的孫子，考量他坦承犯行，以及阿娟表示「已經給他很多時間處理，但是他沒有處理，我們不願意再進行調解」，法官衡酌被害人所受侵害程度，將尤男判刑6月。
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