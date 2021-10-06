警車維修遭更換正廠零件 南警：察覺有異主動偵辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市2輛警用巡邏車，去年間因發電機故障送至南區一家汽車修配廠維修車，維修中遭修配廠更換原廠零件及機油等裝備，警方察覺有異，調查後將林姓負責人依詐欺罪嫌函送南檢偵辦。

據了解，市警二分局去年間因發電機故障送至私人汽車修配廠維修、同年另一輛警用巡邏車去1、3、9、12月期間因故障送至同一家配廠維修，2輛巡邏車維修後，因發電機經常故障，事後送修原廠汽車保養廠後，原廠汽車保養廠人員於估價單上註記及建議，之前至私人汽車修配廠維修時，疑遭修配廠更換原廠零件及機油。

警方說，原廠判斷發現2輛車故障是因為未使用保養專用機油，引起過度耗損，及警車上裝有非原廠零件，致損壞車輛的電子機構，造成提早故障，另巡邏車發電機是因為測試發電量不足，控制模組故障，造成其他電子控制單元損壞。

警方將58歲林姓負責人約談到案，他供稱，不是故意更換正廠零件，但經原廠檢修查證，警方認為涉有故意更換巡邏車的原廠發電機零件及機油，警詢後全案於9月底依詐欺罪嫌函送南檢法辦。

台南市警二分局2輛警車，遭私人維修廠更換正廠機油及發電機，警方將林姓負人依詐欺罪嫌法辦。 圖／聯合報系資料照片
台南市警二分局2輛警車，遭私人維修廠更換正廠機油及發電機，警方將林姓負人依詐欺罪嫌法辦。 圖／聯合報系資料照片

詐欺 台南

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