銀行理專監守自盜 盜領核貸客戶250萬元遭訴

新北市江姓女子在永豐銀行擔任貸款與理財專員，因一時需要用錢，利用兩名客戶申辦房貸核撥期間，持客戶金融卡到自動櫃員機提款，陸續提領約249萬元，銀行發現異狀後報警。新北地檢署今偵結，依銀行職員違背職務等罪嫌將江女起訴。

檢警調查，江女從2019年開始在永豐銀行任職，擔任貸款與理財專員。她在一時急需用錢的情況下，將心思動到客戶身上。在兩名客戶申請房貸核撥期間，暫時持有客戶的金融卡及密碼，從2020年8月開始，持客戶的金融卡到自動櫃員機提領現金。

江每次提領從數萬元到十萬不等，持續盜領到今年一月，陸續提領共約249萬元。銀行發現異狀後，報警處理。