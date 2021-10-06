銀行理專監守自盜 盜領核貸客戶250萬元遭訴
新北市江姓女子在永豐銀行擔任貸款與理財專員，因一時需要用錢，利用兩名客戶申辦房貸核撥期間，持客戶金融卡到自動櫃員機提款，陸續提領約249萬元，銀行發現異狀後報警。新北地檢署今偵結，依銀行職員違背職務等罪嫌將江女起訴。
檢警調查，江女從2019年開始在永豐銀行任職，擔任貸款與理財專員。她在一時急需用錢的情況下，將心思動到客戶身上。在兩名客戶申請房貸核撥期間，暫時持有客戶的金融卡及密碼，從2020年8月開始，持客戶的金融卡到自動櫃員機提領現金。
江每次提領從數萬元到十萬不等，持續盜領到今年一月，陸續提領共約249萬元。銀行發現異狀後，報警處理。
江女到案後坦承犯行，客戶也指出，並未同意江女領取款項。新北地檢署依銀行職員違背職務、以不正方法由自動付款設備榨取他人之物罪嫌，將江女起訴。
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