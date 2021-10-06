媳虐死公公有無辨識能力 律師要陽明、台大醫師對質？

戚姓女子寒冬中將97歲的公公拖進浴室沖冷水、噴殺蟲劑致死，一審認為戚女患思覺失調症，欠缺辨識能力，判無罪須監護5年。台灣高等法院認為戚女按時服藥、無異常，改依殺人罪判刑15年，但最高法院撤銷。高院更一審今開庭，戚的律師聲請傳台北市立聯合醫院楊姓、台大醫院王姓鑑定醫師到庭，檢察官不解「是要兩醫師相互對質嗎？」

戚女（40歲）今年7月又貿然衝入北投分局長安派出所所長辦公室，咆哮「找所長！」還毆打謝姓警員，士林地檢署上月依妨害公務罪嫌起訴。

戚女不滿公公嫌棄照顧，又不滿意外籍看護，長期怨懟。檢方起訴指2018年12月20日，戚女見公公吃完午餐後拒絕午睡，動手拖公公進浴室，在寒冬中沖冷水、拿馬桶刷、地板刷、板凳毆打、用腳踩胸口，再拿冷凍雞肉、魚肉放在公公身上，並在浴室噴殺蟲劑，禁止外籍看護提供食物和水，隔天再以同樣手法凌虐，導致公公身亡。

一審依台北市立聯合醫院陽明院區鑑定報告，認為戚女長期患思覺失調症，曾因毒品導致幻想、被害妄想症嚴重，煩躁時腦袋會出現白點，長年服藥不規則，案發時出現幻聽病狀，無法辨識行為違法，需長期監護治療，判決無罪。

高院前審根據台大醫院報告，認為戚女行為前有按時服藥，精神沒有異常，兩天施虐期間，仍長時間打電話與外人通聯，且在丈夫回家前停止施虐，得知公公死亡後，報警前先丟棄冷凍雞魚，再教看護謊稱公公在浴室跌倒，刻意誤導警方偵辦，足認有辨識能力。

前審指戚女事後和丈夫一起刪除案發時兩人間與其他親戚的通聯，意圖規避刑責，鑑定報告未顯示有思考障礙，認定有殺人不確定故意，凌虐直系姻親，使公公無法善終，蔑視人倫，改依殺人罪判刑15年。但最高法院撤銷、發回更審。

高院更一審今行準備程序，法官詢問戚女案發過程，戚女表示大部分都忘記了，請法官與律師「核對」。法官反問「妳可以跟律師核對，我當場跟妳核對，可以嗎？」，她答「對不起公公，當時真的發病了」，傷害公公是事實，但沒有殺害他的意思。戚女否認拿冷凍的魚、雞肉冰公公，並說當外籍看護說公公死亡時，她認為只是昏倒。

律師主張事發時戚女處於思覺失調症急性發作期，妄想公公是壞人，沒有責任能力，且公公是死於心因性休克，非因沖冷水失溫致命。

今天開庭時，律師雖對證據能力沒有意見，但欲行使對外籍看護的對質詰問權，檢察官認為看護2019年2月18日即被遣返印尼，且看護在檢方偵訊時具結，應有證據能力。因檢、辯爭執不下，法官告訴律師「你陳報地址讓我傳啊！不能這樣」，質疑雙方都對證據能力沒有意見了，又要對已離台的看護行對質詰問權。

律師也聲請向淡水馬偕醫院精神科調取今年8月13日至21日住院期間就診紀錄與病歷，並希望由三軍總醫院鑑定戚女友吳就審能力。此外，為確認戚女在警詢、偵查、審判期間的陳述是否是出於自由陳述、能理解問題，也想請陽明院區補充鑑定。

此外，因陽明院區認為戚女案發時無責任能力，但台大醫院認為是「限制責任能力」，因此律師希望同時傳楊姓、王姓醫師來，透過交互詰問來決定兩份調查報告如何使用。律師認為同時傳兩名醫師，有歧異可以當庭解釋，以免淪為閉門造車。

檢察官對於要兩名醫師到庭「對質」感到不解，認為醫師應是就自己的鑑定報告說明，而不是拿著別人的報告來質疑。檢方對於律師建議「停審」也不表認同，認為若戚女精神狀況很差的話，可由醫師開具證明請假。