潑銅鑼灣書店創辦人林榮基紅漆 3男判賠30萬確定

香港「銅鑼灣」書店創辦人林榮基來台開店，開張前被男子鄭啟龍、曾士峰、曾士晟潑漆，台灣高等法院依傷害罪判鄭8月、曾士峰7月、曾士晟6月徒刑，案件上訴最高法院。民事部分，台北地方法院判3人應賠償林榮基30萬元，雙方皆上訴，高院今駁回確定。

林榮基去年4月25日在台北市中山區南京西路開設銅鑼灣書店，持續宣揚香港問題的理念；鄭啟龍透過網路蒐集林榮基照片、書店街景圖檔，邀曾士晟、曾士峰兄弟謀議對林榮基潑灑紅色油漆。

鄭啟龍等人去年4月20日搭乘高鐵自高雄北上，投宿漢口街旅館確認犯罪細節；隔天，3人分別搭計程車前往書店附近，見林榮基進入咖啡店戶外座位區，由曾士峰拿隨身攜帶的瓶裝紅漆倒入紙杯，對林潑灑，曾士晟則持手機拍攝過程。

林榮基頭部、臉部、上半身、雙手均沾染紅漆受傷；案發後，曾氏兄弟逃逸，將潑漆照片傳給鄭啟龍，3人再共同搭計程車返回投宿旅館、搭乘高鐵返回高雄，警方逮捕3人法辦。

林榮基認為鄭啟龍等3人潑紅漆造成他名譽、健康、自由權等受損，求償300萬元精神慰撫金。林主張他是反對中國共產黨獨裁政權的世界知名人物，鄭啟龍等人故意潑紅漆，損害他的身體、健康、名譽、自由，且事件經國內外媒體報導，對他和台灣社會都是指標性的侵害。

北院民事庭認為，鄭啟龍等3人不滿林榮基關於香港民主人權的理念和訴求，不透過合法途徑表達意見，卻伺機朝林潑灑紅漆侮辱，審酌雙方身份、地位、經濟狀況等，認為鄭啟龍3人應連帶賠償30萬元。