「要工作、要疫苗、要補助」 舞廳酒店員工上街呼口號

台北市特殊娛樂從業人員職業工會因不滿政府「未全面放寬」，今天下午邀集上百人齊上街頭，並以車隊遊行方式抗議中央疫情指揮中心的解封措施，高喊「我要工作」、「我要補助」、「我要疫苗」的口號，希望政府給條生路。

遊行隊伍從中山北路民權東路口，沿林森北路往南行，直到市民大道，參與抗議的員工，並在錦州街口集結，呼應車隊訴求，吶喊「我要工作」。