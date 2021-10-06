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「要工作、要疫苗、要補助」 舞廳酒店員工上街呼口號

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導

台北市特殊娛樂從業人員職業工會因不滿政府「未全面放寬」，今天下午邀集上百人齊上街頭，並以車隊遊行方式抗議中央疫情指揮中心的解封措施，高喊「我要工作」、「我要補助」、「我要疫苗」的口號，希望政府給條生路。

遊行隊伍從中山北路民權東路口，沿林森北路往南行，直到市民大道，參與抗議的員工，並在錦州街口集結，呼應車隊訴求，吶喊「我要工作」。

參與遊行的業者表示，八大行業解封卻獨漏酒店及舞廳業者，這些業者在這波防疫工作上，一開始就全力配合政府政策，也是全國唯一奉命全面停業的產業，大家都已停業超過五個月，嚴重影響從業人員的生計與業者生存，希望政府能苦民所苦，正視這些產業及從業員工的心聲，早日解除限制。

台北市特殊娛樂從業人員因不滿政府「未全面放寬」，下午齊上街頭高喊「我要工作」、「我要補助」、「我要疫苗」的抗議口號，希望政府給條生路。記者杜建重／攝影
台北市特殊娛樂從業人員因不滿政府「未全面放寬」，下午齊上街頭高喊「我要工作」、「我要補助」、「我要疫苗」的抗議口號，希望政府給條生路。記者杜建重／攝影
八大產業員工下午上街頭高喊號要求復業，希望政府給條生路。記者杜建重／攝影
八大產業員工下午上街頭高喊號要求復業，希望政府給條生路。記者杜建重／攝影
八大產業員工下午上街頭高喊「我要工作」的口號，要求政府給條生路。記者杜建重／攝影
八大產業員工下午上街頭高喊「我要工作」的口號，要求政府給條生路。記者杜建重／攝影
遊行隊伍從中山北路民權東路口，沿林森北路往南行，直到市民大道，沿途高喊「我要工作」。記者杜建重／攝影
遊行隊伍從中山北路民權東路口，沿林森北路往南行，直到市民大道，沿途高喊「我要工作」。記者杜建重／攝影
八大行業從業人員因不滿政府「未全面放寬」，下午齊上街頭抗議，希望政府給條生路。記者杜建重／攝影
八大行業從業人員因不滿政府「未全面放寬」，下午齊上街頭抗議，希望政府給條生路。記者杜建重／攝影
八大行業從業人員下午上街頭抗議政府的解封措施，高喊口號，要求政府重視心聲。記者杜建重／攝影
八大行業從業人員下午上街頭抗議政府的解封措施，高喊口號，要求政府重視心聲。記者杜建重／攝影

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