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贓物管理不囤貨 檢察官查扣「超級跑車」偵查中就拍賣

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

大型贓證物保管不易，易引發流弊。法務部協調檢察、行政執行署行政權，擴大推動偵查中變價機制，迄今累計合作80餘案，變價金額6000餘萬元；軍火商汪傳浦身後留有台北市金門街房產，即循此管道充公。

行政執行署表示，偵查中或裁判確定後的贓證物變價業務，2021年9月1日先擇定台北、新北、士林、台中等執行分署辦理，本月10日再擴大至嘉義、台南、屏東等執行分署，12月時會在全國推行。

法務部常務次長張斗輝說，偵查中變價是贓證物改革的一環，贓物如不減量，管理上會出現困難；毒品、詐欺犯罪常查扣超級跑車，但汽車價值很快會遞減，由專業行政執行機關快速處理掉比較好。

張斗輝說，判決確定的案件也囑託地檢署處理，至於審判中的贓證物變價，已與司法開會討論合宜性、適法性。

法務部調部辦事主任檢察官李超偉說，檢察官將不熟悉的拍賣業務交給執行分署，對於國家可以達到減量管理，對被告可避免損失，對被害人可保全贓物價值，以利於後續追償，形成三贏局面。

行政執行官韓鐘達說，可依強制執行法變價贓物的單位，行政執行署、法院民事執行處是「唯二」公務機關，偵查中的大型贓物有喪失毀損、減低價值、不便保管與保管費過高等缺點，囑託行政執行分署變價，可讓檢察官專心辦案。

行政執行署指出，依現行檢察機關與行政執行機關辦理囑託業務要點，扣押物得由檢察官於偵查終結前變價，實務上，重大刑案偵查中，檢察官得將扣押物品變價後保管價金，確保未來不法所得沒收用。

行政執行署說，刑法沒收新制實施以來，矚目的成功個案包括變價已故軍火商汪傳浦於台北市金門街的房產、詐騙案「超跑女神」林思吟的名牌包、詐騙集團首腦的法拉利、瑪莎拉蒂、藍寶堅尼等名車，及銀行法被告的ARIEL II遊艇。

法務部常務次長張斗輝。記者王聖藜／攝影
法務部常務次長張斗輝。記者王聖藜／攝影
行政執行官韓鐘達。記者王聖藜／攝影
行政執行官韓鐘達。記者王聖藜／攝影
法務部調部辦事主任檢察官李超偉。記者王聖藜／攝影
法務部調部辦事主任檢察官李超偉。記者王聖藜／攝影

檢察官 法務部 詐騙集團

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