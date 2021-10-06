金門警跨海辦案查獲台中詐騙機房 非法獲利估16億

金門警方跨海辦案又立功！博弈業者透過線上遊戲牟取暴利，已成為當今黑幫新興獲利的趨勢，金門縣刑警大隊在8月24日跨海到台中市查獲以販賣水晶飾品店為掩護的詐騙網站機房，共逮捕粘姓主嫌等19人到案，非法獲利達16億餘元，詢後移送至台中地檢署偵辦。

金門縣警察局刑警大隊副大隊長董紀宏今天表示， 為打擊網路簽賭歪風，全力掃蕩假投資博奕詐欺網站，金門刑事警察大隊科技犯罪偵查組，向上追查轄內民眾於假投資博奕詐欺網站遭詐騙案，發現犯嫌透過LINE等社群平臺，聲稱全新引進獨家循環式獲利法吸引賭客加入下注，待民眾存入一定金額後，即修改賭博網站後端程式使其誤認該賭博網站贏率高再加碼投注金額。

董紀宏說，詐騙集團深諳民眾的心，待民眾反映欲提領賭金時，就以拖延戰術延遲出金，賭客發現遭詐騙後，立即將賭客退出LINE群組並封鎖好友，刑警大隊獲悉後，隨即擴大偵辦，並報請台中地檢署指揮偵辦。

專案小組經過一個多月的長期蒐證、埋伏監控，終於掌握賭博網站機房所在 地，該集團租用辦公大樓辦公室以販賣水晶飾品為掩護，實際在內從事博弈及詐欺犯罪，因適逢疫情三級警戒期間該集團為避免上班人數過多遭人舉報群聚，還將犯罪地點一分為二，租用另一地點將集團成員分流。

金門刑大日前會同刑事局偵查第六大隊第三隊、台中市政府警察局刑事警察大隊、烏日分局、大甲分局、大雅分局、苗栗縣警察局刑事警察大隊及保一總隊維安特勤隊執行搜索，攻堅過程甚至模仿蜘蛛人從外面陽台攀爬入內，相當驚險，現場查扣犯案用電腦3台、手機20支、筆記型電腦5台等贓證物，初步清查不法獲利高達新台幣16億餘元。