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今年汽車運輸業行車事故近8千件 造成9001人傷亡

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

交通事故頻傳，根據交通部統計，今年截至7月止，道路交通事故件數超過19萬件，其中汽車運輸業營車輛事故則有7989件，造成9001人傷亡。為了提升駕駛人對於路口行人路權及安全的重視，交通部今號召全國九大運輸業公會理事長一起共襄盛舉。

公路總局長許鉦漳表示，九大運輸業車輛有37萬8000輛，占全國汽車總數4.6%，光是今年1到7月的數據和去年同期相比，九大運輸業者汽車肇事件數，少了4.5%，路口傷亡少了5.5%，公路總局在硬體也持續改善，去年有65個路口改善，現在剩九個路口，年底將會全數改善完。

交通部長王國材則說，過去看一年來，發生路口的交通事故高達57%，造成1300多人傷亡，其中行人就有220人，車禍發生是社會問題，因爲家中一人車禍死亡，是所有親友一輩子的痛，交通部和九大運輸業大家一起努力，建立起交通安全文化，才有辦法根本零重傷、零死亡。

中華民國公共汽車客運全聯會理事長李博文則說，行人其實也要有責任，因為有些行人仗著路權，拿著手機慢慢過馬路，駕駛人也可能疏忽。

中華民國遊覽車客運公會全聯會理事長魯孝亞則說，遊覽車平均一年要出280萬輛，往往1%或2%的忽略，就造成重大事故。

為了提升駕駛人對於路口行人路權及安全的重視，交通部長王國材（中）今號召全國九大運輸業公會理事長一起共襄盛舉。記者邱瓊玉／攝影
為了提升駕駛人對於路口行人路權及安全的重視，交通部長王國材（中）今號召全國九大運輸業公會理事長一起共襄盛舉。記者邱瓊玉／攝影

車禍 路權

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