明道大學前主管爆副校長賣假學歷 校方及副校長將提告
彰化縣明道大學爆出離職主管向煤體爆料，8月剛上任的明道大學副校長何權璋曾捲入「普林頓大學」販賣假學歷案，明道大學也違法招收大陸學生；明道大學表示，投訴者是該校前主管因涉瀆職及洩密被學校提告，由於開庭在即才會挾怨報復，偕同假冒學校EMBA校友人士向媒體投訴，學校將會提告，希望讓讓校園恢復安寧、學生安心就學。
爆料人A向媒體指出，何權璋曾以「普林頓大學」之名詐騙他們，要他們到北京大學參加領袖班，還鼓吹他們到「普林頓大學」拿博士學位，並用「普林頓大學」之名為其商品背書行銷歐美，他們被騙三千美金。
明道大學前主管H則爆料，明道大學前董事長、校長汪大永去年爆出疑在海外設蠡澤公司，涉掏空學校學費，汪大永請辭後，改由其同學、仲介公司老闆李超群入主董事會，又與山東商務職業學院、泉州光華職業學院簽署備忘錄，仍是蠡澤公司仲介的那套，在大陸讀3年、1年在明道讀，再由明道仲介到明道在美國的「雅典娜大學」或其也美國大學取得美國學歷。
H先生認為，明道大學是否違法招收陸生，並欲複製「普林頓」模式賣假學歷，教育部和檢調單位應撤查。
明道大學下午發出聲明表示，針對明道前主管H先生企圖利用媒體混淆視聽，造成社會各方關注及校內師生不安，學校及董事會深感遺憾，將究責提告。
何權璋也聲明，他的確曾於2015、2016年受聘擔任普林頓大學所長一職，普林頓大學爭議案是於2018年8月份發生，對於投訴者挾怨惡意張冠李戴、時空錯置的不實指控已嚴重侵害個人名譽，將提告以正視聽。
明道大學表示，學校所有招生均依據教育部規定辦理，去年2月3日因疫情因素，政府已宣布全國大專校院所有陸生均暫緩來臺後，學校即已依循教育部規定，未招收學位陸生、短期研修生和交換生；而亞洲匯儲為跨國金融產業集團，學校與亞洲匯儲純屬產學合作，合作項目主要為企業講座、參訪、實習資源等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言