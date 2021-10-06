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明道大學前主管爆副校長賣假學歷 校方及副校長將提告

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣明道大學爆出離職主管向煤體爆料，8月剛上任的明道大學副校長何權璋曾捲入「普林頓大學」販賣假學歷案，明道大學也違法招收大陸學生；明道大學表示，投訴者是該校前主管因涉瀆職及洩密被學校提告，由於開庭在即才會挾怨報復，偕同假冒學校EMBA校友人士向媒體投訴，學校將會提告，希望讓讓校園恢復安寧、學生安心就學。

爆料人A向媒體指出，何權璋曾以「普林頓大學」之名詐騙他們，要他們到北京大學參加領袖班，還鼓吹他們到「普林頓大學」拿博士學位，並用「普林頓大學」之名為其商品背書行銷歐美，他們被騙三千美金。

明道大學前主管H則爆料，明道大學前董事長、校長汪大永去年爆出疑在海外設蠡澤公司，涉掏空學校學費，汪大永請辭後，改由其同學、仲介公司老闆李超群入主董事會，又與山東商務職業學院、泉州光華職業學院簽署備忘錄，仍是蠡澤公司仲介的那套，在大陸讀3年、1年在明道讀，再由明道仲介到明道在美國的「雅典娜大學」或其也美國大學取得美國學歷。

H先生認為，明道大學是否違法招收陸生，並欲複製「普林頓」模式賣假學歷，教育部和檢調單位應撤查。

明道大學下午發出聲明表示，針對明道前主管H先生企圖利用媒體混淆視聽，造成社會各方關注及校內師生不安，學校及董事會深感遺憾，將究責提告。

何權璋也聲明，他的確曾於2015、2016年受聘擔任普林頓大學所長一職，普林頓大學爭議案是於2018年8月份發生，對於投訴者挾怨惡意張冠李戴、時空錯置的不實指控已嚴重侵害個人名譽，將提告以正視聽。

明道大學表示，學校所有招生均依據教育部規定辦理，去年2月3日因疫情因素，政府已宣布全國大專校院所有陸生均暫緩來臺後，學校即已依循教育部規定，未招收學位陸生、短期研修生和交換生；而亞洲匯儲為跨國金融產業集團，學校與亞洲匯儲純屬產學合作，合作項目主要為企業講座、參訪、實習資源等。

明道大學前主管爆料副校長賣假學歷 校方及副校長將提告。圖／ 翻攝自明道大學網站
明道大學前主管爆料副校長賣假學歷 校方及副校長將提告。圖／ 翻攝自明道大學網站

教育部 陸生

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