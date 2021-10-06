快訊

避免塞爆！第11輪打AZ、BNT 10月11日起採「分流預約」

連續七天本土+0！境外+5含「國籍女機組員」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣國中肄業男涉牙科密醫 大埔被逮轉戰水上鄉

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義縣梁姓男子8年前曾於大埔鄉當牙科密醫，被判緩刑5年，不料再遭指控涉替黃姓婦人做根管治療、印齒模做假牙等，害她持續疼痛卻避不見面，檢警今年5月前往搜索，梁已叫人將治療檯等搬走、矢口拒認罪；嘉義地檢署偵查後，怒批他犯後態度不佳，今依違反醫師法起訴，請法院從重量刑。

據了解，已婚40歲梁姓男子僅國中肄業，不過妻子擁齒模師證照，他疑因此採買器具當起牙醫，幫民眾做假牙，要求妻子協助做牙模，檢警認為梁妻沒有醫療行為，並沒送辦。

前案判決指出，梁姓男子沒合法牙醫師或醫師的資格，2011年8月起替5名男、女，多次進行黏合假牙、咬合採模、根管治療等，每次收費50元至300元不等，警方2013年3月前往搜索，查扣磨牙鑽頭、牙科治療台、藥品等器具；梁審理時認罪、捐出20萬做公益，被依非法執行醫療業務罪判1年2月，緩刑5年定讞。

檢方查出，梁姓男子並未收手，搬到嘉縣水上鄉的民宅後，在住處替黃姓婦人做根管治療、咬合採印齒模、製作假牙、塗敷不明藥品等，不過黃婦接受治療也沒有改善疼痛情形，梁卻避不見面處理，便向警方報案。

不過嘉縣衛生局今年5月中旬會同警方稽查，屋內沒有相關器具，檢警進一步調閱監視器，發覺梁姓男子6天前找賴姓男子協助載走治療檯等；梁應訊時矢口否認替黃姓婦人治療，不過黃婦親友作證有陪同去給梁看病、賴承認搬走治療檯且知道治療事情。

檢方指出，梁姓男子漠視醫療法規，對民眾做侵入性治療可能害人感染，涉擅自執行醫療業務罪嫌，且犯後狡辯，態度不佳，請求法院從重量刑。

縣衛生局表示，今年5月14日去稽查時屋內沒有醫療器具，也只遇到梁姓男子妻子，後續交由檢警偵辦，密醫常躲藏於住宅，只要有通報的地方，地方稽查員都會不定期加強查核頻率。

梁姓男子遭控在嘉縣水上鄉住處替婦人做根管治療、印齒模等，嘉義地檢署依擅自執行醫療業務罪嫌起訴。圖／翻攝Google map
梁姓男子遭控在嘉縣水上鄉住處替婦人做根管治療、印齒模等，嘉義地檢署依擅自執行醫療業務罪嫌起訴。圖／翻攝Google map

醫師 牙醫

延伸閱讀

無照牙齒密醫再犯 檢方起訴並建請從重量刑

疫情緩鬆綁 嘉縣KTV視聽歌唱業免申請 縣府直接發公文

嘉縣垃圾焚化廠續由達和營運3年效能提升 升級促參簽約

嘉縣議會審查通過近1億5千萬振興方案 議員要求防弊

相關新聞

明道大學前主管爆副校長賣假學歷 校方及副校長將提告

彰化縣明道大學爆出離職主管向煤體爆料，8月剛上任的明道大學副校長何權璋曾捲入「普林頓大學」販賣假學歷案，明道大學也違法招...

嘉縣國中肄業男涉牙科密醫 大埔被逮轉戰水上鄉

嘉義縣梁姓男子8年前曾於大埔鄉當牙科密醫，被判緩刑5年，不料再遭指控涉替黃姓婦人做根管治療、印齒模做假牙等，害她持續疼痛...

情變由愛生恨復仇 公司、住處廣傳「得性病愛無套」

台中市陳姓男子曾與李姓男子發生過性關係，但陳不滿李後來疏遠，涉嫌從去年5月開始，以寫信恐嚇、潑飲料、砸雞蛋、破壞李住處監...

真要不得！七老騙八十 雲林警保住8旬翁上萬養老金

近日有一名來自外地的黃姓男子，特別搭車到雲林隨機詐騙取財，日前一名8旬老翁差點就被騙走養老金，所幸老翁機警，直覺事有蹊蹺...

丁允恭酒駕肇事不起訴 躲過刑責 行政罰單還是得繳

總統府前發言人丁允恭今年7月14日上午在高雄復興三路口酒駕肇事，酒測值達0.23，但他在酒駕觀察紀錄表的各項檢測都合格，...

歌手黃大煒拍「少帥張學良」電影 控導演洩密影響金主

不敗國語流行歌曲「你把我灌醉」作曲、原唱人黃大煒要拍「少帥」張學良的傳奇電影，導演王志伯、富二代林家鍵同意找金主，卻爆料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。