嘉縣國中肄業男涉牙科密醫 大埔被逮轉戰水上鄉

嘉義縣梁姓男子8年前曾於大埔鄉當牙科密醫，被判緩刑5年，不料再遭指控涉替黃姓婦人做根管治療、印齒模做假牙等，害她持續疼痛卻避不見面，檢警今年5月前往搜索，梁已叫人將治療檯等搬走、矢口拒認罪；嘉義地檢署偵查後，怒批他犯後態度不佳，今依違反醫師法起訴，請法院從重量刑。

據了解，已婚40歲梁姓男子僅國中肄業，不過妻子擁齒模師證照，他疑因此採買器具當起牙醫，幫民眾做假牙，要求妻子協助做牙模，檢警認為梁妻沒有醫療行為，並沒送辦。

前案判決指出，梁姓男子沒合法牙醫師或醫師的資格，2011年8月起替5名男、女，多次進行黏合假牙、咬合採模、根管治療等，每次收費50元至300元不等，警方2013年3月前往搜索，查扣磨牙鑽頭、牙科治療台、藥品等器具；梁審理時認罪、捐出20萬做公益，被依非法執行醫療業務罪判1年2月，緩刑5年定讞。

檢方查出，梁姓男子並未收手，搬到嘉縣水上鄉的民宅後，在住處替黃姓婦人做根管治療、咬合採印齒模、製作假牙、塗敷不明藥品等，不過黃婦接受治療也沒有改善疼痛情形，梁卻避不見面處理，便向警方報案。

不過嘉縣衛生局今年5月中旬會同警方稽查，屋內沒有相關器具，檢警進一步調閱監視器，發覺梁姓男子6天前找賴姓男子協助載走治療檯等；梁應訊時矢口否認替黃姓婦人治療，不過黃婦親友作證有陪同去給梁看病、賴承認搬走治療檯且知道治療事情。

檢方指出，梁姓男子漠視醫療法規，對民眾做侵入性治療可能害人感染，涉擅自執行醫療業務罪嫌，且犯後狡辯，態度不佳，請求法院從重量刑。