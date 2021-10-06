情變由愛生恨復仇 公司、住處廣傳「得性病愛無套」

台中市陳姓男子曾與李姓男子發生過性關係，但陳不滿李後來疏遠，涉嫌從去年5月開始，以寫信恐嚇、潑飲料、砸雞蛋、破壞李住處監視器、割李機車座墊、噴漆，甚至到李工作地點，向李同事散布「有愛滋、梅毒、無套內射」等含有誹謗內容的書信，李不堪其擾，向警方報案，台中地院審結，依恐嚇、毀筍、公然侮辱、侵入住宅等23次犯行，判刑1年、拘役120天，都得易科。

判決指出，陳姓男子（33歲）與李姓男子是同志情，雙方曾發生關係，但陳不滿李因故疏遠他而心生不滿，從去年5月開始，陸續做出到李的住處、工作地，散布恐嚇、公然侮辱的書信，包括「我會恨到谷底、由愛轉恨，希望你得到報應、付出代價」、「告訴你所有同事、房東」、「常約不同人打砲、性病傳染給別人、梅毒、菜花、愛滋病」、「你的鳥照準備好了」等內容，企圖讓李身敗名裂。

陳姓男子也曾破壞李住處的監視器，侵入李住處的大樓停車場，將李機車的座墊割破，噴上黃色顏料，並傳手機簡訊恐嚇李「最後一次等你電話，不要怪我沒提醒你」，李不堪其擾，而且認為陳會做出更加脫序的行為，因此向台中市第六警分局報案。