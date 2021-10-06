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情變由愛生恨復仇 公司、住處廣傳「得性病愛無套」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子曾與李姓男子發生過性關係，但陳不滿李後來疏遠，涉嫌從去年5月開始，以寫信恐嚇、潑飲料、砸雞蛋、破壞李住處監視器、割李機車座墊、噴漆，甚至到李工作地點，向李同事散布「有愛滋、梅毒、無套內射」等含有誹謗內容的書信，李不堪其擾，向警方報案，台中地院審結，依恐嚇、毀筍、公然侮辱、侵入住宅等23次犯行，判刑1年、拘役120天，都得易科。

判決指出，陳姓男子（33歲）與李姓男子是同志情，雙方曾發生關係，但陳不滿李因故疏遠他而心生不滿，從去年5月開始，陸續做出到李的住處、工作地，散布恐嚇、公然侮辱的書信，包括「我會恨到谷底、由愛轉恨，希望你得到報應、付出代價」、「告訴你所有同事、房東」、「常約不同人打砲、性病傳染給別人、梅毒、菜花、愛滋病」、「你的鳥照準備好了」等內容，企圖讓李身敗名裂。

陳姓男子也曾破壞李住處的監視器，侵入李住處的大樓停車場，將李機車的座墊割破，噴上黃色顏料，並傳手機簡訊恐嚇李「最後一次等你電話，不要怪我沒提醒你」，李不堪其擾，而且認為陳會做出更加脫序的行為，因此向台中市第六警分局報案。

台中地院審理後，認定陳姓男子從去年5月13日起至今年6月28日為止，屢次對李姓男子做出恐嚇、毀損、公然侮辱、散布文字誹謗、侵入建築物等犯行，多達23次，陳在審理時，已承認涉案，審酌陳未取得李的原諒，達成和解賠償李損失，依法判刑1年、拘役120天，都得易科罰金，可上訴。

台中市陳姓男子不滿李姓男子疏遠，涉嫌從去年5月至今年6月間，在李住處、工作地散布恐嚇、公然侮辱、毀損等23次犯行，台中地院審結，依法判陳1年徒刑、拘役120天，都得易科。圖／報系資料照
台中市陳姓男子不滿李姓男子疏遠，涉嫌從去年5月至今年6月間，在李住處、工作地散布恐嚇、公然侮辱、毀損等23次犯行，台中地院審結，依法判陳1年徒刑、拘役120天，都得易科。圖／報系資料照

恐嚇 公然侮辱 愛滋病

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