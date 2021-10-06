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真要不得！七老騙八十 雲林警保住8旬翁上萬養老金
近日有一名來自外地的黃姓男子，特別搭車到雲林隨機詐騙取財，日前一名8旬老翁差點就被騙走養老金，所幸老翁機警，直覺事有蹊蹺，報警處理才保住錢財，警方循線找到涉案男子，詢後移送法辦。
據了解，這名年近7旬的黃姓男子有詐欺前科，日前向被害老翁聲稱，能協助他加入農民健康保險，老翁當下信以為真，到銀行領出4萬2000元現金，準備面交給黃男。
幸好老翁自行察覺有異，再經過旁人勸說，確信此事為假，主動向斗六派出所報案，警方獲報後依黃男長相特徵，並調閱其可能行經路線的監視器畫面等，掌握到他仍待在投宿的汽車旅館內，立即前往逮捕到案。
黃男面對警方詢問坦承犯行，稱自己是缺錢花用，才會選擇隨機下手犯案。警方隨即查扣手機1支及現金4100元，全案詢後依詐欺罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。
斗六警分局表示，農保投保，以投保人所屬的基層農會為投保單位，民眾切勿輕信謠言而將錢財繳交給陌生人；尤其近期各式詐騙手法層出不窮，包括假投資、假交友、假網購、假求職等最多，呼籲民眾謹慎，若匡稱投資可獲利，甚至要求提供帳戶等，都可能是詐騙行為，可撥打165反詐騙專線，或就近至派出所詢問。
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