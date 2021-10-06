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真要不得！七老騙八十 雲林警保住8旬翁上萬養老金

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

近日有一名來自外地的黃姓男子，特別搭車到雲林隨機詐騙取財，日前一名8旬老翁差點就被騙走養老金，所幸老翁機警，直覺事有蹊蹺，報警處理才保住錢財，警方循線找到涉案男子，詢後移送法辦。

據了解，這名年近7旬的黃姓男子有詐欺前科，日前向被害老翁聲稱，能協助他加入農民健康保險，老翁當下信以為真，到銀行領出4萬2000元現金，準備面交給黃男。

幸好老翁自行察覺有異，再經過旁人勸說，確信此事為假，主動向斗六派出所報案，警方獲報後依黃男長相特徵，並調閱其可能行經路線的監視器畫面等，掌握到他仍待在投宿的汽車旅館內，立即前往逮捕到案。

黃男面對警方詢問坦承犯行，稱自己是缺錢花用，才會選擇隨機下手犯案。警方隨即查扣手機1支及現金4100元，全案詢後依詐欺罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。

斗六警分局表示，農保投保，以投保人所屬的基層農會為投保單位，民眾切勿輕信謠言而將錢財繳交給陌生人；尤其近期各式詐騙手法層出不窮，包括假投資、假交友、假網購、假求職等最多，呼籲民眾謹慎，若匡稱投資可獲利，甚至要求提供帳戶等，都可能是詐騙行為，可撥打165反詐騙專線，或就近至派出所詢問。

年近7旬的黃姓男子近日從外地來到雲林，以可幫忙保農保為由，詐騙另一名8旬老翁，警方循線逮捕到案，將他移送法辦。記者陳苡葳／翻攝
年近7旬的黃姓男子近日從外地來到雲林，以可幫忙保農保為由，詐騙另一名8旬老翁，警方循線逮捕到案，將他移送法辦。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六警分局員警在轄內一間汽車旅館找到涉嫌詐騙取財的黃姓男子，並查扣1支手機及現金4100元。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六警分局員警在轄內一間汽車旅館找到涉嫌詐騙取財的黃姓男子，並查扣1支手機及現金4100元。記者陳苡葳／翻攝

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