真要不得！七老騙八十 雲林警保住8旬翁上萬養老金

近日有一名來自外地的黃姓男子，特別搭車到雲林隨機詐騙取財，日前一名8旬老翁差點就被騙走養老金，所幸老翁機警，直覺事有蹊蹺，報警處理才保住錢財，警方循線找到涉案男子，詢後移送法辦。

據了解，這名年近7旬的黃姓男子有詐欺前科，日前向被害老翁聲稱，能協助他加入農民健康保險，老翁當下信以為真，到銀行領出4萬2000元現金，準備面交給黃男。

幸好老翁自行察覺有異，再經過旁人勸說，確信此事為假，主動向斗六派出所報案，警方獲報後依黃男長相特徵，並調閱其可能行經路線的監視器畫面等，掌握到他仍待在投宿的汽車旅館內，立即前往逮捕到案。

黃男面對警方詢問坦承犯行，稱自己是缺錢花用，才會選擇隨機下手犯案。警方隨即查扣手機1支及現金4100元，全案詢後依詐欺罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。