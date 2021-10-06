丁允恭酒駕肇事不起訴 躲過刑責 行政罰單還是得繳

總統府前發言人丁允恭今年7月14日上午在高雄復興三路口酒駕肇事，酒測值達0.23，但他在酒駕觀察紀錄表的各項檢測都合格，因此檢方認為丁未達「不能安全駕駛」程度予以不起訴，引起網友熱議。法界人士解釋，丁酒測值未超過0.25，依刑法185-3條第一項第二款，要達「不能安全駕駛」程度才構成公危，丁同心圓、平衡測試都過關，不起訴處分常見，但行政罰部分，丁仍需要繳納罰鍰。

曾任雄檢襄閱主任檢察官的律師葛光輝解釋，依據刑法185條之3對於酒駕的罰責，若呼氣酒測值每公升達0.25以上，就達到公危構成要件，但丁酒測值未達0.25，因此是用同法第一項第二款論處，交通事故原因很多，沒喝酒也會造成事故，若喝酒後肇事，酒測值未達0.25以上，就必須證明肇因與酒精有關，且達到「不能安全駕駛」程度，才能論罪。

葛光輝說，根據檢方不起訴理由，丁在觀察紀錄表各項測試都合格，檢方應是認定他是正常駕駛狀況與騎士碰撞，原因和酒精應該無關，符合不起訴的條件，實務上很常碰到這類情況。

在某建設公司子公司任職的丁允恭，當天上午8點左右從新興區住處出門上班，快到高雄軟體園區附近，與劉姓機車騎士發生碰撞，劉挨撞後倒地，左手臂有擦傷，被救護車送往醫院，送醫包紮後無大礙，丁則報警留在現場等候員警抵達。

員警依程序對丁允恭酒測，酒精濃度每公升達0.23毫克；丁承認前一晚在家喝了高粱酒，被帶回前鎮警分局復興路派出所，依道路交通管理處罰條例開出酒駕罰單，但公共危險罪部分未隨案移送，當時警方就被質疑「包庇特權」。

後來前鎮分局出面澄清，強調依警政署發布「查獲酒後駕車肇事駕駛人之移送法辦原則」函文規定，駕駛人車禍肇事，酒測值0.18至0.24毫克，依刑法第185條之3製測試觀察紀錄表，畫同心圓、走直線當客觀判定依據。丁經觀測合格，警方依「檢察官與司法警察機關職務執行聯繫辦法」請示檢察官，將全案「函送」地檢署。

因劉女未提傷害告訴，檢方根據警方製作的觀察紀錄表，丁每項測試都合格，檢方認為，就算駕駛沒飲酒也會發生事故，即使丁於駕車過程中有所疏失，但疏失是否已達不能安全駕駛程度，並無必然關連，因此不起訴。

警方表示，丁允恭雖然不起訴，但行政罰部分仍要繳納，依據道路交通管理處罰條例，可開罰3至12萬元罰鍰，實際上要繳納多少，則交由監理單位認定。