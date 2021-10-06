快訊

第11輪BNT、AZ意願登記到中午 指揮中心下午2時記者會

潘孟安斥因輿論才探視 潘女睜開眼睛說：「看得很清楚」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丁允恭酒駕肇事不起訴 躲過刑責 行政罰單還是得繳

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

總統府前發言人丁允恭今年7月14日上午在高雄復興三路口酒駕肇事，酒測值達0.23，但他在酒駕觀察紀錄表的各項檢測都合格，因此檢方認為丁未達「不能安全駕駛」程度予以不起訴，引起網友熱議。法界人士解釋，丁酒測值未超過0.25，依刑法185-3條第一項第二款，要達「不能安全駕駛」程度才構成公危，丁同心圓、平衡測試都過關，不起訴處分常見，但行政罰部分，丁仍需要繳納罰鍰。

曾任雄檢襄閱主任檢察官的律師葛光輝解釋，依據刑法185條之3對於酒駕的罰責，若呼氣酒測值每公升達0.25以上，就達到公危構成要件，但丁酒測值未達0.25，因此是用同法第一項第二款論處，交通事故原因很多，沒喝酒也會造成事故，若喝酒後肇事，酒測值未達0.25以上，就必須證明肇因與酒精有關，且達到「不能安全駕駛」程度，才能論罪。

葛光輝說，根據檢方不起訴理由，丁在觀察紀錄表各項測試都合格，檢方應是認定他是正常駕駛狀況與騎士碰撞，原因和酒精應該無關，符合不起訴的條件，實務上很常碰到這類情況。

在某建設公司子公司任職的丁允恭，當天上午8點左右從新興區住處出門上班，快到高雄軟體園區附近，與劉姓機車騎士發生碰撞，劉挨撞後倒地，左手臂有擦傷，被救護車送往醫院，送醫包紮後無大礙，丁則報警留在現場等候員警抵達。

員警依程序對丁允恭酒測，酒精濃度每公升達0.23毫克；丁承認前一晚在家喝了高粱酒，被帶回前鎮警分局復興路派出所，依道路交通管理處罰條例開出酒駕罰單，但公共危險罪部分未隨案移送，當時警方就被質疑「包庇特權」。

後來前鎮分局出面澄清，強調依警政署發布「查獲酒後駕車肇事駕駛人之移送法辦原則」函文規定，駕駛人車禍肇事，酒測值0.18至0.24毫克，依刑法第185條之3製測試觀察紀錄表，畫同心圓、走直線當客觀判定依據。丁經觀測合格，警方依「檢察官與司法警察機關職務執行聯繫辦法」請示檢察官，將全案「函送」地檢署。

因劉女未提傷害告訴，檢方根據警方製作的觀察紀錄表，丁每項測試都合格，檢方認為，就算駕駛沒飲酒也會發生事故，即使丁於駕車過程中有所疏失，但疏失是否已達不能安全駕駛程度，並無必然關連，因此不起訴。

警方表示，丁允恭雖然不起訴，但行政罰部分仍要繳納，依據道路交通管理處罰條例，可開罰3至12萬元罰鍰，實際上要繳納多少，則交由監理單位認定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

總統府前發言人丁允恭（左）涉嫌酒駕肇事，在高雄市路口擦撞機車，劉姓女騎士手腳受傷，送醫治療無大礙。圖／讀者提供
總統府前發言人丁允恭（左）涉嫌酒駕肇事，在高雄市路口擦撞機車，劉姓女騎士手腳受傷，送醫治療無大礙。圖／讀者提供

酒測 丁允恭 酒駕

延伸閱讀

總統府前發言人酒駕肇事不起訴 丁允恭：沒有回應

丁允恭酒駕肇事 同心圓、平衡測試都過關 獲不起訴

中職／酒駕超標太多 獅隊開鍘楊家維

中職／4月才修酒駕規章 聯盟：楊家維將依新規懲處

相關新聞

歌手黃大煒拍「少帥張學良」電影 控導演洩密影響金主

不敗國語流行歌曲「你把我灌醉」作曲、原唱人黃大煒要拍「少帥」張學良的傳奇電影，導演王志伯、富二代林家鍵同意找金主，卻爆料...

丁允恭酒駕肇事 同心圓、平衡測試都過關 獲不起訴

總統府前發言人丁允恭7月14日酒駕肇事，撞傷一名女騎士，丁酒測值達0.23，被警方依公共危險罪函送地檢署偵辦，並開出9萬...

鼎玉鉉鵝肉店遭潑漆燒死2人 掛名老闆逆轉無罪確定

土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，2017年遭潑漆釀火災，許姓老闆娘和張姓員工2人身亡傷重不治，一審認為老闆林見發未設...

真要不得！七老騙八十 雲林警保住8旬翁上萬養老金

近日有一名來自外地的黃姓男子，特別搭車到雲林隨機詐騙取財，日前一名8旬老翁差點就被騙走養老金，所幸老翁機警，直覺事有蹊蹺...

丁允恭酒駕肇事不起訴 躲過刑責 行政罰單還是得繳

總統府前發言人丁允恭今年7月14日上午在高雄復興三路口酒駕肇事，酒測值達0.23，但他在酒駕觀察紀錄表的各項檢測都合格，...

孕妻出血送醫 夫冷血以對還摟女人談離婚 法院判離

桃園1名人夫婚後不照顧小孩，常在外擺闊花天酒地、喝醉回來就家暴，連妻子懷孕早產出血送醫，他都冷血說「等我喝完酒再過去」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。