歌手黃大煒拍「少帥張學良」電影 控導演洩密影響金主

不敗國語流行歌曲「你把我灌醉」作曲、原唱人黃大煒要拍「少帥」張學良的傳奇電影，導演王志伯、富二代林家鍵同意找金主，卻爆料拍片資訊，黃認為影響金主投資意願，對王、林提告；台北地方檢察署偵辦，王坦承提供拍片大綱給媒體，依妨害秘密罪起訴，林獲不起訴。

張學良因發起「西安事變」，被先總統蔣介石軟禁在台，黃大煒的母親張閭蘅，與張學良有遠房親戚的關係，黃大煒因此有意將張學良故事拍成電影，陸續完成「張學良的一生故事」電影大綱等前置工作。

據了解，為籌拍這部歷史電影，黃大煒約2年前即開始撰寫劇本、找金主、選角的工作，王志伯、林家鍵得知，表示可以協助找錢，黃為求順利籌拍，將腳本、大綱等與電影有關資料都交給王、林，不過，雙方合作卻因金錢借貸關係生變。

黃大煒控訴，王志伯接受雜誌採訪時，說明雙方財務發生糾紛，並爆料黃大煒正在籌拍張學良有關的電影，黃認為，王志伯未守密，影響金主投資的意願，一狀控告王志伯、林家鍵涉嫌洩密罪、違反著作權法。

台北地檢署分案調查，王志伯承認有拿電影大綱供媒體去翻攝、報導，以做為黃大煒要籌拍電影的證明，但否認犯罪。

檢察官偵結認為，拍電影的資訊，屬於黃大煒的公司正進行中的商業秘密，王對外任意洩漏內情，犯妨害秘密罪，不過，王僅提供數十頁大綱中的其中一頁，不構成侵害著作權法，至於林家鍵則因犯罪嫌疑不足，獲不起訴處分。