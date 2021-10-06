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男子乘機與智能障礙女子性交 女友證述確有此事判刑4年

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市吳姓男子的女友邀2名女性友人來家中吃飯時，吳與其中1名領有中度心智障礙手冊的女子發生性行為。被害女子報案，吳否認。基隆地院審結，依被害人指述等事證，以及吳的女友及在場另1名女性友人證稱，有聽到吳與被害人在房內發生性關係，認定吳男犯乘機性交罪，判刑4年。全案可上訴。

年約30歲吳男女友同住，前年6月底某日，吳的女友約2名好友來家中一起吃飯，吳男乘機在房內與智能障礙的被害女子發生性關係。隔日被害女子搭車時看到吳男，跑進派出所向員警表示要告吳男性侵。

警詢和檢察官偵訊時，吳男堅決否認犯行，表示因女友的關係認識被害女子，但未曾與她發生性關係。吳的女友和當天在場的另1名女性友人則證稱，案發當天確實有聽到吳男和被害人在房內發生性行為。

檢方認為，吳男利用被害女子為中度智能障礙者，不能或不知抗拒機會而與她性交，偵訊後依乘機性交罪將他起訴。法院審理後，採信被害女子控訴，判處吳男有期徒刑4年。

吳姓男子乘機與女友的1名心智障礙女性友人發生性行為，基隆地院審結，判刑4年。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
吳姓男子乘機與女友的1名心智障礙女性友人發生性行為，基隆地院審結，判刑4年。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

基隆 性行為

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