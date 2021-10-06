孕妻出血送醫 夫冷血以對還摟女人談離婚 法院判離

桃園1名人夫婚後不照顧小孩，常在外擺闊花天酒地、喝醉回來就家暴，連妻子懷孕早產出血送醫，他都冷血說「等我喝完酒再過去」，雙方視訊協議分居時，他當著妻小面和其他女人摟抱、親吻，妻子忍無可忍訴請離婚，先生選擇神隱不面對，法院認為婚姻已無回覆可能，判准離婚，可上訴。

妻子控訴，和先生結婚8年多有2個小孩，但婚後雙方因個性不合、價值觀差異常吵架，且老公收入不穩定又奢侈成性，更愛面子喜歡在外擺闊、喝酒打麻將，還會進出聲色場所不務正業，近4年來都沒有收入。

妻子表示，有次懷孕早產出血緊急送醫，打電話給先生求助時，對方卻說「等我喝完酒再去醫院」，小孩出生也不扶養照顧，吵架情緒失控就會推她去撞牆，生活開銷都靠自己經營網拍生意苦撐，先生屢屢伸手要錢。

她還說，因老公誣指她和其他男客戶曖昧，雙方爭執不休去年7月曾協議離婚，但為了照顧小孩修復關係，8月中又再婚，原期待對方會回歸家庭，未料仍繼續外出打麻將，時常喝到酩酊大醉深夜才回家，絲毫未盡父親義務，在外和其他女人摟抱，受不了才向法院訴請離婚。

對此，先生經法院通知沒到庭辯論，也未提出書狀聲明或陳述；法院查，有關妻子控訴先生在外和其他女人親吻、摟抱等，有提出相關照片及對話佐證，且先生未出庭或具狀表示意見，可見妻子主張堪信為真實。

另外，針對先生無端指責妻子外遇、怒罵，並亂摔家中物品等狀況，2名小孩也在場目睹，而先生和妻子視訊協議分局時，甚至還在妻子、小孩面前和其他女子摟摟抱抱、親吻多次，且他在調解、審理程序都沒到庭，經社工訪視也表示願意離婚。