億元豪宅保全員偷住戶錢、偷開藍寶堅尼 判刑10月

台北市億元戶「逸仙居」詹姓保全員竊盜住戶家中銀行帳戶存摺及印鑑章提款，又盜開住戶親戚的藍寶堅尼跑車，台北地方法院審理，依侵入住宅竊盜、行使偽造私文書罪判詹有期徒刑10月，可易科罰金30萬元，犯罪所得沒收。可上訴。

依網路房市資料，地址在大安區光復南路的「逸仙居」豪宅，座落於國父紀念館旁，扣除車位單價破百萬，總價破億。

法官依1個侵入住宅竊盜罪判詹有期徒刑6月、依2個行使偽造私文書罪判詹各有期徒刑3月，3罪訂應執行刑；至於詹偷開超跑的行為，也被查辦，不過，稍早已獲檢察官職權不起訴處分。

詹是保全公司職員，原派駐在「逸仙居」擔任保全員，他2020年2月6日見社區蕭姓住戶外出忘記鎖門，潛入屋內竊取蕭的銀行帳戶存摺、印鑑章等物，之後，兩度盜蓋蕭的印鑑提款11萬元、7萬元，得手後將18萬元花光，檢警偵查，起訴詹。

法院審理，詹認罪，法官認為，詹所犯1次侵入住宅竊盜、2次行使偽造私文書罪犯意各別，要分論併罰。

判決指出，詹正值青壯，利用擔任保全員之便，趁住戶大門忘記上鎖，登堂入室竊取銀行存摺及印鑑，2度盜領存款，且，2020年5月2日還偷走蕭姓住戶涂姓女婿寄放在櫃檯的車鑰匙，盜開涂的藍寶堅尼跑車，詹踐踏住戶對保全員的信賴，不宜寬貸。