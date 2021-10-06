鼎玉鉉鵝肉店遭潑漆燒死2人 掛名老闆逆轉無罪確定

土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，2017年遭潑漆釀火災，許姓老闆娘和張姓員工2人身亡傷重不治，一審認為老闆林見發未設滅火器，依過失致人於死罪判7月徒刑，二審認為林非實際經營者，改判無罪；最高法院駁回上訴，全案確定。

「鼎玉鉉」曾每月1號供應免費鵝肉飯，名氣響亮。蔡興旺受人指使潑漆恐嚇，他找來黃煒杰、林家寶一起下手，2017年11月30日先買好調和漆、甲苯、香蕉水等液體，晚上8點多朝店門口玻璃櫥窗附近的區域潑灑；當鵝肉店員工正在煮桂竹筍，爐具瞬間著火。因火勢猛烈，在2樓的許姓老闆娘和另名張姓員工逃生不及，張當天休克死亡，老闆娘延至12月4日過世。

蔡落網時稱鵝肉店林姓小開在做地下匯兌，他和綽號「阿龍」的友人出了340萬元要匯到國外，錢卻被林私吞，與「阿龍」討論後，決定潑漆警告。三人以1.2公斤的調和漆，加上4.2公斤甲苯、4.2公斤香蕉水摻混，調出高易燃性調和液體，分裝2桶，由蔡興旺、林家寶負責潑灑，黃煒杰負責拿手機錄影，以便蔡回報潑漆成果。

最高法院去年依殺人等罪判蔡興旺15年徒刑，林家寶判刑13年，黃煒杰1年2月徒刑定讞。

除蔡興旺等三名凶手遭法律制裁外，檢方認為鼎玉鉉負責人林見發未注意2樓外牆懸掛招牌不得堵塞消防緊急進出口窗戶，且店內也沒配備滅火器，依業務過失致人於死罪、業務過失致重傷罪及違反職業安全衛生法起訴。

新北地院一審認為鵝肉店1樓至少應有1只滅火器，並維持2樓窗戶通暢，判林7月徒刑；高院二審認為，林見發雖登記為負責人，但實際經營者是他死去的老婆，林只是偶而到店裡聊天、喝酒，管不到招牌懸掛、配置滅火器等事宜，認為他不用負責，改判無罪。