擅用密碼盜取人力銀行個資 夫妻遭起訴

鐘姓男子離職後擅自使用前公司申請的人力銀行帳戶，下載近10萬筆求職者個資，並提供部分資料給妻子使用。北檢今天依妨害電腦使用罪、個資法起訴鐘男夫妻。

台北地檢署調查指出，鐘姓男子原本在一家公司任職，因職務需要知悉公司在多家人力銀行的帳戶與密碼，離職後繼續使用，於民國108至109年間，擅自登入前公司的人力銀行帳戶，下載求職者資料近10萬筆。

鐘姓男子取得求職者個資後，再將其中數百筆資料提供給在人壽公司任職的劉姓妻子，供妻子用於招募員工等用途；案經人力銀行察覺下載量異常，向調查局報案，循線查出鐘男夫妻涉案。

鐘男夫妻到案坦承下載、使用求職者資料，但否認有犯罪故意，辯稱資料在網路上也查得到；檢察官認為，鐘男夫妻涉犯刑法妨害電腦使用罪、個人資料保護法的非法蒐集處理利用他人個人資料罪，今天向法院提起公訴。