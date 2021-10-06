5類娛樂場所有條件開放 彰化警方查獲違規自帶酒精飲料

新冠肺炎疫情紓緩，經濟部公告從5日起，可有條件開放電子遊戲場等5類營業場所，彰化警分局即安排警力針對轄內業者實施防疫臨檢， 當晚即查獲3件電子遊戲場未落實實聯制，另有1件是自助KTV查獲有顧客自帶酒精性飲料飲食進入消費，均依傳染病防治法函請彰化縣政府裁罰。

彰化警方進入電子遊戲場稽查，發現部分業者仍未遵守實聯制。圖／彰化警方提供

彰化分局長王國峯說，經濟部在已經公告「電子遊戲場」、「資訊休閒」、「視聽歌唱」、「錄影節目帶播映」、「桌遊、麻將休閒館」等五類營業場所防疫指引，過去疫情期間，轄內的電子遊戲場業都是暫停營業狀態 ，其中關於飲食、飲水規範疫情指揮中心也做出解釋。

根據醫療應變組副組長羅一鈞表示，「這一波開放的休閒娛樂場所，有開放飲食的是桌遊、麻將場所，那有開放飲水和飲料的是KTV、MTV，但是是限非酒精性的飲料，那電子遊戲場跟資訊休閒場目前還是以禁止飲食為原則 。」

不過，彰化警分局昨晚在稽查時，仍發現在電子遊戲場內仍有顧客飲食，有一家自助式KTV內客人還自行購買酒精性飲料飲食，完全未遵守中央防疫指引，警方均蒐證後連同照片及影片函請彰化縣政府裁罰。

彰化分局長王國峯說，由於剛採取有條件開放，部分業者並不了解中央防疫規定，警方將持續安排臨檢、稽查勤務，確保業者遵守相關防疫規定。

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