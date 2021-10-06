快訊

MLB／紅襪3局轟下柯爾 外卡驟死戰擊敗洋基晉級下一輪

金馬58入圍大贏家 《濁水漂流》描繪香港底層風景

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5類娛樂場所有條件開放 彰化警方查獲違規自帶酒精飲料

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

新冠肺炎疫情紓緩，經濟部公告從5日起，可有條件開放電子遊戲場等5類營業場所，彰化警分局即安排警力針對轄內業者實施防疫臨檢， 當晚即查獲3件電子遊戲場未落實實聯制，另有1件是自助KTV查獲有顧客自帶酒精性飲料飲食進入消費，均依傳染病防治法函請彰化縣政府裁罰。

彰化警方進入電子遊戲場稽查，發現部分業者仍未遵守實聯制。圖／彰化警方提供
彰化警方進入電子遊戲場稽查，發現部分業者仍未遵守實聯制。圖／彰化警方提供

彰化分局長王國峯說，經濟部在已經公告「電子遊戲場」、「資訊休閒」、「視聽歌唱」、「錄影節目帶播映」、「桌遊、麻將休閒館」等五類營業場所防疫指引，過去疫情期間，轄內的電子遊戲場業都是暫停營業狀態 ，其中關於飲食、飲水規範疫情指揮中心也做出解釋。

根據醫療應變組副組長羅一鈞表示，「這一波開放的休閒娛樂場所，有開放飲食的是桌遊、麻將場所，那有開放飲水和飲料的是KTV、MTV，但是是限非酒精性的飲料，那電子遊戲場跟資訊休閒場目前還是以禁止飲食為原則 。」

不過，彰化警分局昨晚在稽查時，仍發現在電子遊戲場內仍有顧客飲食，有一家自助式KTV內客人還自行購買酒精性飲料飲食，完全未遵守中央防疫指引，警方均蒐證後連同照片及影片函請彰化縣政府裁罰。

彰化分局長王國峯說，由於剛採取有條件開放，部分業者並不了解中央防疫規定，警方將持續安排臨檢、稽查勤務，確保業者遵守相關防疫規定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化警方進入電子遊戲場稽查，發現部分業者仍未遵守實聯制。圖／彰化警方提供
彰化警方進入電子遊戲場稽查，發現部分業者仍未遵守實聯制。圖／彰化警方提供
彰化警方進入電子遊戲場稽查，發現部分業者仍未遵守實聯制。圖／彰化警方提供
彰化警方進入電子遊戲場稽查，發現部分業者仍未遵守實聯制。圖／彰化警方提供
電子遊戲場跟資訊休閒場目前還是以禁止飲食為原則，但彰化警方在稽查時，仍發現顧客自帶飲料進入消費。圖／彰化警方提供
電子遊戲場跟資訊休閒場目前還是以禁止飲食為原則，但彰化警方在稽查時，仍發現顧客自帶飲料進入消費。圖／彰化警方提供
彰化警方進入電子遊戲場稽查，發現部分業者仍未遵守實聯制。圖／彰化警方提供
彰化警方進入電子遊戲場稽查，發現部分業者仍未遵守實聯制。圖／彰化警方提供
電子遊戲場跟資訊休閒場目前還是以禁止飲食為原則，但彰化警方在稽查時，仍發現顧客自帶飲料進入消費。圖／彰化警方提供
電子遊戲場跟資訊休閒場目前還是以禁止飲食為原則，但彰化警方在稽查時，仍發現顧客自帶飲料進入消費。圖／彰化警方提供

延伸閱讀

休閒場所鬆綁首日 三重警強化執行臨檢

高市6家KTV復業獲准 首日已有多組預約開唱

錢櫃、好樂迪等不及了 新北通過15家KTV核准復業

新北18間業者申請復業 16家是KTV

相關新聞

鼎玉鉉鵝肉店遭潑漆燒死2人 掛名老闆逆轉無罪確定

土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，2017年遭潑漆釀火災，許姓老闆娘和張姓員工2人身亡傷重不治，一審認為老闆林見發未設...

丁允恭酒駕肇事 同心圓、平衡測試都過關 獲不起訴

總統府前發言人丁允恭7月14日酒駕肇事，撞傷一名女騎士，丁酒測值達0.23，被警方依公共危險罪函送地檢署偵辦，並開出9萬...

總統府前發言人酒駕肇事不起訴 丁允恭：沒有回應

總統府前發言人丁允恭7月15日酒駕肇事，撞傷一名女騎士，丁酒測值達0.23，被依公共危險罪函送偵辦並開出9萬元罰單，不過...

孕妻出血送醫 夫冷血以對還摟女人談離婚 法院判離

桃園1名人夫婚後不照顧小孩，常在外擺闊花天酒地、喝醉回來就家暴，連妻子懷孕早產出血送醫，他都冷血說「等我喝完酒再過去」，...

億元豪宅保全員偷住戶錢、偷開藍寶堅尼 判刑10月

台北市億元戶「逸仙居」詹姓保全員竊盜住戶家中銀行帳戶存摺及印鑑章提款，又盜開住戶親戚的藍寶堅尼跑車，台北地方法院審理，依...

5類娛樂場所有條件開放 彰化警方查獲違規自帶酒精飲料

新冠肺炎疫情紓緩，經濟部公告從5日起，可有條件開放電子遊戲場等5類營業場所，彰化警分局即安排警力針對轄內業者實施防疫臨檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。