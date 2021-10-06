聽新聞
test
0:00 / 0:00
總統府前發言人酒駕肇事不起訴 丁允恭：沒有回應
總統府前發言人丁允恭7月15日酒駕肇事，撞傷一名女騎士，丁酒測值達0.23，被依公共危險罪函送偵辦並開出9萬元罰單，不過，警方製作觀察紀錄表時，丁在同心圓、平衡測試都過關，高雄地檢署以未達「不能安全駕駛」程度，不起訴處分。丁允恭對此案表示，沒有什麼回應的。
丁允恭曾任高雄市新聞局長、總統府發言人，原本仕途看好，卻爆發與女記者的不倫戀，最終拔官。如今他已婚，偕妻返高雄定居，並在一家建設公司旗下子公司任職，生活回歸平淡，但今年7月間又因不慎與女騎士發生擦撞，再登媒體版面。
據丁的友人表示，丁自吐心情很悶，偶而需喝點酒紓壓。而自他的臉書留言，也流露抑鬱之情，不過朋友仍都很鼓勵他。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言