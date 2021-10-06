總統府前發言人酒駕肇事不起訴 丁允恭：沒有回應

總統府前發言人丁允恭7月15日酒駕肇事，撞傷一名女騎士，丁酒測值達0.23，被依公共危險罪函送偵辦並開出9萬元罰單，不過，警方製作觀察紀錄表時，丁在同心圓、平衡測試都過關，高雄地檢署以未達「不能安全駕駛」程度，不起訴處分。丁允恭對此案表示，沒有什麼回應的。

丁允恭曾任高雄市新聞局長、總統府發言人，原本仕途看好，卻爆發與女記者的不倫戀，最終拔官。如今他已婚，偕妻返高雄定居，並在一家建設公司旗下子公司任職，生活回歸平淡，但今年7月間又因不慎與女騎士發生擦撞，再登媒體版面。

據丁的友人表示，丁自吐心情很悶，偶而需喝點酒紓壓。而自他的臉書留言，也流露抑鬱之情，不過朋友仍都很鼓勵他。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康