快訊

MLB／紅襪3局轟下柯爾 外卡驟死戰擊敗洋基晉級下一輪

金馬58入圍大贏家 《濁水漂流》描繪香港底層風景

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統府前發言人酒駕肇事不起訴 丁允恭：沒有回應

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

總統府前發言人丁允恭7月15日酒駕肇事，撞傷一名女騎士，丁酒測值達0.23，被依公共危險罪函送偵辦並開出9萬元罰單，不過，警方製作觀察紀錄表時，丁在同心圓、平衡測試都過關，高雄地檢署以未達「不能安全駕駛」程度，不起訴處分。丁允恭對此案表示，沒有什麼回應的。

丁允恭曾任高雄市新聞局長、總統府發言人，原本仕途看好，卻爆發與女記者的不倫戀，最終拔官。如今他已婚，偕妻返高雄定居，並在一家建設公司旗下子公司任職，生活回歸平淡，但今年7月間又因不慎與女騎士發生擦撞，再登媒體版面。

據丁的友人表示，丁自吐心情很悶，偶而需喝點酒紓壓。而自他的臉書留言，也流露抑鬱之情，不過朋友仍都很鼓勵他。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

總統府前發言人丁允恭（左）涉嫌酒駕肇事，在高雄市路口擦撞機車，劉姓女騎士手腳受傷，送醫治療無大礙。圖／讀者提供
總統府前發言人丁允恭（左）涉嫌酒駕肇事，在高雄市路口擦撞機車，劉姓女騎士手腳受傷，送醫治療無大礙。圖／讀者提供

丁允恭 總統府發言人 罰單

延伸閱讀

蔡英文啟動國慶總統府光雕展 向東奧、帕運英雄致敬

法參議員李察明率團訪台 蔡英文將頒特種大綬卿雲勳章

澳洲前總理艾伯特今抵台 8日玉山論壇將與蔡英文同台

世大運被鬧場...柯文哲嚇到「六神無主」？陳佩琪批總統府放消息

相關新聞

鼎玉鉉鵝肉店遭潑漆燒死2人 掛名老闆逆轉無罪確定

土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，2017年遭潑漆釀火災，許姓老闆娘和張姓員工2人身亡傷重不治，一審認為老闆林見發未設...

丁允恭酒駕肇事 同心圓、平衡測試都過關 獲不起訴

總統府前發言人丁允恭7月14日酒駕肇事，撞傷一名女騎士，丁酒測值達0.23，被警方依公共危險罪函送地檢署偵辦，並開出9萬...

總統府前發言人酒駕肇事不起訴 丁允恭：沒有回應

總統府前發言人丁允恭7月15日酒駕肇事，撞傷一名女騎士，丁酒測值達0.23，被依公共危險罪函送偵辦並開出9萬元罰單，不過...

孕妻出血送醫 夫冷血以對還摟女人談離婚 法院判離

桃園1名人夫婚後不照顧小孩，常在外擺闊花天酒地、喝醉回來就家暴，連妻子懷孕早產出血送醫，他都冷血說「等我喝完酒再過去」，...

億元豪宅保全員偷住戶錢、偷開藍寶堅尼 判刑10月

台北市億元戶「逸仙居」詹姓保全員竊盜住戶家中銀行帳戶存摺及印鑑章提款，又盜開住戶親戚的藍寶堅尼跑車，台北地方法院審理，依...

5類娛樂場所有條件開放 彰化警方查獲違規自帶酒精飲料

新冠肺炎疫情紓緩，經濟部公告從5日起，可有條件開放電子遊戲場等5類營業場所，彰化警分局即安排警力針對轄內業者實施防疫臨檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。