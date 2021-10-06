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丁允恭酒駕肇事 同心圓、平衡測試都過關 獲不起訴

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丁允恭酒駕肇事 同心圓、平衡測試都過關 獲不起訴

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

總統府前發言人丁允恭7月15日酒駕肇事，撞傷一名女騎士，丁酒測值達0.23，被警方依公共危險罪函送地檢署偵辦，並開出9萬元罰單，不過，警方製作觀察紀錄表時，丁同心圓、平衡測試都過關，高雄地檢署今認為丁未達「不能安全駕駛」程度，不起訴處分。

檢方調查，丁車禍前一晚喝酒在七賢路住處飲用高粱酒，隔天早上８點從住家開車上班，行經復興四路、成功二路口時，與劉姓女騎士發生碰撞，劉女左手臂多處擦傷，由救護車送往醫院治療，丁則留在現場等候警方。

前鎮分局員警獲報後，到場對丁實施酒測，酒測值達0.23，因肇事被依公共危險罪函送，同時開出行政罰單。

丁偵查時坦承，車禍前一晚確實有喝酒，當時他是綠燈直行，進入復興四路時就看到劉女倒下，他馬上下車報警。檢方根據警方製作的交通現場圖，確認丁卻時有與劉女碰撞，導致劉擦傷送醫。

檢方根據警方製作的酒駕觀察紀錄表，丁沒有駕駛行為異常、判斷力、操控力欠佳等狀況，而且他直線、平衡動作、同心圓環狀帶內畫圓測試都合格，也沒有酒後語無倫次、呆滯木僵、咆哮等脫序行為，認定他未達「不能安全駕駛程度」。

檢方認為，發生交通事故原因很多，就算駕駛沒飲酒精，交通事故也不少見，因此即使丁於駕車過程中有所疏失，但疏失是否已達不能安全駕駛程度，並無必然關連，因此難僅憑丁發生交通事故，即反推他於案發時已達不能安全駕駛狀態，因此依職權不起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

總統府前發言人丁允恭（左）涉嫌酒駕肇事，在高雄市路口擦撞機車，劉姓女騎士手腳受傷，送醫治療無大礙。圖／讀者提供
總統府前發言人丁允恭（左）涉嫌酒駕肇事，在高雄市路口擦撞機車，劉姓女騎士手腳受傷，送醫治療無大礙。圖／讀者提供

酒測 車禍 丁允恭

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